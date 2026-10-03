Ce chaton paralysé et menacé d'euthanasie retrouve sa joie de vivre grâce à un chariot imprimé en 3D

Son handicap n’empêche désormais plus Mochi de partir à la découverte de son environnement. Equipée d’un chariot personnalisé fabriqué à l’aide d’une imprimante 3D, la jeune chatte a retrouvé une certaine autonomie et profite pleinement de son quotidien au refuge, où elle bénéficie de l’attention dont elle aura besoin sur le long terme.

L'existence de la petit Mochi avait bien failli tourner court en raison de son handicap. Cette jeune chatte à la robe grise était, en effet, venue au monde avec une spina-bifida (malformation congénitale de la colonne vertébrale) et les pattes arrière complètement paralysées. De ce fait, elle risquait d'être euthanasiée, mais une association basée à Pewaukee, dans le sud-est de l'Etat du Wisconsin (Etats-Unis), en a voulu autrement; rapportait TMJ4 .

Le chaton était arrivé dans un état critique à la clinique vétérinaire de Tomah, à environ 240 kilomètres de Pewaukee. C'est à ce moment-là que l'équipe de Cold Noses Sanctuary avait eu vent de son histoire. L'association s'est tout de suite mobilisée pour tenter de le sauver.



Cold Noses Sanctuary

Fondée et présidée par Thalia Haseote, cette organisation répond toujours présent quand il s'agit de venir en aide à un animal ayant des besoins particuliers.

Dès la prise en charge de Mochi, ses membres se sont retroussé les manches et ont réfléchi à une solution permettant à la minette de retrouver une partie de sa mobilité. Ils ont ainsi eu une brillante idée ; lui offrir un chariot sur-mesure.

Plus rien ne l'arrête !

Un modèle personnalisé a ainsi été créé à l'aide d'une imprimante 3D. Depuis, plus rien n'arrête Mochi, qui passe désormais son temps à arpenter les couloirs du refuge.



Cold Noses Sanctuary

Cet accessoire lui a permis de retrouver son entrain et lui a redonné de l'espoir, même si elle aura besoin de soins spécialisés pour le reste de sa vie. Du côté du Cold Noses Sanctuary, tout le monde a à coeur de l'aider à remonter la pente et de profiter pleinement de chaque instant.

L'association est établie sur une ancienne ferme laitière située au coeur de la région des Eastern Ridges and Lowland, caractérisée par ses collines, lacs et terres agricoles à perte de vue. Le sanctuaire subit actuellement d'important et coûteux travaux de rénovation.