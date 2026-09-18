Cette chatte déplace les petits d’une autre maman pour les garder près d’elle, puis leur mère les rejoint (vidéo)

Chez Pearl's Ragdolls, Penny joue les nounous avec une tendresse qui force l'admiration. Cette chatte prend tellement à cœur son rôle de tante qu'elle déplace les chatons pour les garder près d'elle. Une attitude qui ne semble nullement inquiéter leur mère, visiblement en pleine confiance avec celle qui veille sur ses petits.

Pearl's Ragdolls est un élevage familial de chats de race Ragdoll basé à Fort Worth, dans l'Etat du Texas (Etats-Unis). Son quotidien est suivi par de nombreux internautes sur les comptes de réseaux sociaux qui lui sont dédiés, notamment TikTok, « @pearlsragdolls », qui réunit 3,3 millions de followers.

Nous vous avions déjà parlé de cet élevage à plusieurs reprises, notamment lorsqu'une de ses chattes, Lovey, réclamait la présence de sa maîtresse alors qu'elle était sur le point d'accoucher, où encore pour décrire l'attitude touchante de Lucy, la chienne de la famille, à l'égard des chatons.

Cette fois-ci, c'est à une chatte nommée Penny que l'on s'intéresse. Elle fait partie des figures incontournables de ce foyer.

La tata des chatons

Penny est un peu la soeur de toutes les mamans de cet élevage félin et donc la « tante » bienveillante et omiprésente des bébés qui y naissent. Elle est très investie dans la vie des chatons sur lesquels elle veille et qu'elle dorlote dès qu'elle en a l'occasion.

Elle n'hésite d'ailleurs pas à les déplacer pour les rassembler ailleurs que dans le panier, afin de les avoir à ses côtés. C'est précisément ce qu'on peut la voir faire dans la vidéo ci-dessous, mise en ligne le 3 septembre 2026 sur TikTok, où elle totalise près de 500 000 vues, et relayée par Parade Pets :

@pearlsragdolls The mama cats are back in the kitten room. We'll see if Penny keeps the kittens in the box this time ? original sound - Pearl’s Ragdolls

La mère des chatons ne semble pas inquiète. Elle donne l'impression de savoir qu'ils ne risquent rien auprès de Penny et se contente simplement de les rejoindre. La confiance est totale entre la maman et la tante.



@pearlsragdolls / TikTok

L'info Woopets : une autre chatte que la mère peut-elle s’occuper des chatons sans risque ?

Certaines chattes se montrent très maternelles avec les petits d’une congénère et peuvent tout à fait les toiletter, les réchauffer ou les rassurer. Lorsque la mère accepte cette présence et reste détendue, cette cohabitation ne pose généralement pas de problème.

Il est toutefois important de vérifier que cette « nounou » ne sépare pas durablement les chatons de leur génitrice. Durant leurs premières semaines, ils ont notamment besoin de téter régulièrement et de rester au chaud.

Le bon réflexe à avoir consiste donc à observer le comportement de chacun. Si les chatons sont actifs, tètent normalement et que la mère reste sereine, il n’y a pas de raison particulière de les séparer. En revanche, des signes d’agressivité ou un chaton qui devient faible, froid ou refuse de s’alimenter doivent conduire à intervenir et, si nécessaire, à demander conseil à un vétérinaire.