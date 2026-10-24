Un policier stoppe la circulation pour sauver un chaton au milieu des voitures sur l’autoroute

Un chaton s'est retrouvé sur la voie lente de la Highway 101, à Summerland en Californie (Etats-Unis), au milieu des véhicules qui défilaient. Son histoire s'est terminée au Santa Barbara County Animal Services, où le petit rescapé, depuis prénommé Lucky, attend que quelqu'un vienne le réclamer.

Nathaniel Foster, agent de la California Highway Patrol (CHP), a repéré l'animal en grande détresse sur la voie lente de la Highway 101, à hauteur de Summerland, en Californie, rapportait Santa Barbara News-Press le 17 octobre 2026, sans que le jour exact de l'intervention soit précisé. Dans un communiqué publié sur X, la police autoroutière a décrit le lieu où se tenait le chaton comme « un endroit dangereux pour ce petit voyageur ».

Mis en sécurité au refuge du comté

Plutôt que de laisser le petit félin au milieu du trafic, l'agent a stoppé la circulation et l'a récupéré avant qu'une voiture ne le percute.

© California Highway Patrol / X

Avec l'aide d'un passant bienveillant, le chaton a d'abord été conduit au bureau de la CHP, puis transporté au refuge du comté, celui des Santa Barbara County Animal Services en l'occurrence, pour y être mis en sécurité, comme l'a détaillé la police autoroutière.

« Avec l'aide d'un membre du public serviable, le chaton a été amené à notre bureau avant d'être transporté aux Santa Barbara County Animal Services pour être mis en sécurité. »

La CHP a prénommé le petit rescapé Lucky, en référence à la chance qu'il a eue en étant secouru par le policier.

« Aidons Lucky à retrouver le chemin de sa maison »

Reste une inconnue de taille : à qui appartient ce chaton ? Les Santa Barbara County Animal Services n'ont pas encore pu identifier son éventuel propriétaire, et l'appel lancé pour lui retrouver sa famille demeure ouvert. Dans son communiqué, la police autoroutière le dit à sa manière : le petit félin cherche toujours des genoux sur lesquels ronronner.

Toute personne qui reconnaîtrait ce chat, ou saurait à qui il appartient, est invitée par la CHP à contacter le service animalier du comté de Santa Barbara. Le message de la police autoroutière tient en une phrase : « Aidons Lucky à retrouver le chemin de sa maison ».