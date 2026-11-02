Un garçon de 4 ans revient pour un chat déjà adopté, mais sa mère lui fait une promesse (vidéo)

Dans un centre où elle emmenait régulièrement ses enfants, Olesya Pavlyuk a vu son fils de 4 ans tomber en arrêt devant Buzz, un chat roux proposé à l'adoption. Mais lorsque la famille est revenue le lendemain, le matou venait d'être choisi par d'autres personnes. Sa maman, pourtant, n'a pas voulu en rester là…

Cette maman de 29 ans, influenceuse, n'avait aucun projet d'adoption. Elle emmenait simplement ses enfants saluer les animaux d'une établissement du quartier pendant ses courses, et les petits réclamaient rarement d'en rapporter un. Son récit, confié à People, a pourtant basculé le jour où son benjamin a eu un coup de cœur pour un chat roux.

Une visite pas comme les autres

« Cette fois, c'était différent. Nous sommes entrés, il y avait des chatons à adopter, et mon plus jeune est tout de suite tombé amoureux d'un chat roux nommé Buzz. C'est vraiment là que son amour des chats a commencé », explique Olesya. Parmi tous les pensionnaires, c'est donc Buzz qui a immédiatement séduit l'enfant.

Face à lui, le petit garçon a laissé paraître une douceur que sa mère ne lui connaissait pas encore. « Je ne l'avais jamais vu aussi doux et attentionné, il était émerveillé », confie-t-elle.

© @olesyapavlyuk / TikTok

Une autre famille repart avec Buzz

Le soir venu, la famille a discuté de ce que représenterait l'adoption d'un chat. Au réveil, l'enfant ne parlait plus que de Buzz, si bien que tout le monde a repris le chemin de l'établissement.

Sur place, mauvaise surprise : le chat roux avait déjà trouvé preneur, et ses nouveaux adoptants se trouvaient encore sur place à ce moment-là. « Ils étaient littéralement en train d'acheter ses affaires pendant que nous y étions. Un moment doux-amer », raconte Olesya.

Le chagrin a été lourd pour l'enfant, convaincu qu'aucun autre félin ne pourrait jamais compter autant pour lui. Sa maman lui a alors fait une promesse : avec un peu de patience, une nouvelle rencontre finirait par se présenter. Olesya a d'ailleurs partagé sur TikTok une vidéo de cette déception, qui a dépassé les 5,1 millions de vues.

Des semaines à chercher le bon regard

Promesse oblige, la famille est revenue très régulièrement dans les semaines suivantes pour observer les chats. L'étincelle du premier jour, elle, se faisait attendre… jusqu'à l'apparition d'un autre chat roux, que la jeune femme décrit comme parfait.

« Nous avons amené les garçons le rencontrer pour voir comment ils s'entendraient. Tout de suite, il s'est montré très curieux et intéressé par eux », se souvient Olesya. Loin de se réfugier dans un coin, le nouveau venu s'est dirigé droit vers les garçons. « Il ne s'est pas caché du tout, il est allé droit vers eux. C'est là que nous avons su que c'était le bon », précise-t-elle. Avant même d'avoir eu le temps d'y réfléchir, la famille installait l'animal dans la voiture.

© @olesyapavlyuk / TikTok

Un nouveau prénom pour un nouveau compagnon

Dès les premiers instants à la maison, l'attachement entre l'enfant et le matou ne faisait aucun doute, et ses frères ont semblé tout aussi à l'aise avec le nouveau venu. Le plus touchant ? Le petit garçon l'a baptisé Buzzie Wuzzie, en clin d'œil à celui qu'il n'a pas pu ramener.

« Chaque fois que nous quittons la maison, mon fils dit au revoir à Buzzie Wuzzie », conclut Olesya.

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