Une fillette de 5 ans partage une dernière journée de câlins avec son chaton d’accueil avant son adoption (vidéo)

Le plus beau cadeau qu’une famille d’accueil puisse offrir est parfois de savoir dire au revoir. À 5 ans, Scarlett l’a bien compris. Après avoir pris soin de Rose et l’avoir aidée à grandir en toute sécurité, elle la voit aujourd’hui partir vers sa nouvelle famille, où la petite chatte s’appellera désormais Birdie. Un moment bouleversant, mais aussi rempli de fierté.

Être famille d’accueil, c’est offrir à un animal rescapé un foyer, de l’amour et de la sécurité, le temps qu’il trouve sa famille pour la vie. Une belle mission qui demande un jour d’accepter de dire au revoir… À seulement 5 ans, la petite Scarlett l’a déjà bien compris. Dans une vidéo relayée par CatTime, elle partage avec beaucoup de tendresse la journée d’adoption de Rose, sa chatte d’accueil. Une publication illustrant tout l’amour que peuvent apporter les familles d’accueil, même lorsque vient le moment difficile de laisser partir ceux que l’on a appris à aimer.

Une dernière journée pleine de câlins

Pour Scarlett et Rose, cette dernière journée ensemble a été remplie de petits bonheurs et de précieux souvenirs : des jeux dans le couloir, des câlins, des promenades en poussette et des moments de complicité à la maison.

Après avoir pris soin de son chaton d’accueil et veillé à ce qu’elle reste « en sécurité, en bonne santé et forte », Scarlett doit finalement lui dire au revoir. Rose doit en effet rejoindre sa nouvelle famille, où elle s’appellera désormais Birdie. Un départ forcément émouvant pour la fillette et sa famille, mais aussi une magnifique nouvelle pour leur petite protégée.

Quand dire au revoir devient la plus belle preuve d’amour

Pour Scarlett, devenir famille d’accueil a été une belle aventure, pleine de douceur et d’apprentissages. Très investie auprès du chaton, elle a gagné en confiance avec les animaux et a appris à prendre soin de lui au quotidien.

Puis est venu le moment de lui dire au revoir, que sa maman redoutait tant… « Je pensais que ce serait dur pour elle de dire au revoir… », confie-t-elle. Mais Scarlett lui a montré qu’elle avait compris qu’être une famille d’accueil, c’est aussi savoir laisser partir, lorsque l’on sait que l’animal a trouvé sa famille pour la vie.

© @chicagoblackcat / Instagram

« Birdie » a depuis rejoint une famille avec de jeunes enfants et un autre chat, où elle s’est rapidement adaptée et révèle toujours sa personnalité douce et pleine d’assurance.

Cette belle histoire rappelle que le rôle d’une famille d’accueil ne consiste pas à garder un animal pour toujours, mais à lui donner tout ce dont il a besoin pour être prêt, un jour, à rejoindre ceux qui deviendront sa famille définitive. Une belle leçon d’amour et de générosité qu’il n’est pas toujours évident d’apprendre...

© @chicagoblackcat / Instagram

L’info Woopets - Quelles questions se poser avant de devenir famille d'accueil pour animaux ?

Accueillir un animal temporairement est un beau geste, mais c’est aussi un véritable engagement. Avant de se lancer, quelques questions permettent de vérifier que l’on est prêt :

Ai-je assez de temps et de disponibilité ?

Mon logement est-il adapté et sécurisé ?

Toute ma famille est-elle prête à accueillir un animal ?

Mes autres animaux vont-ils bien réagir ?

Suis-je prêt à gérer d’éventuels soins ou comportements liés à son passé ?

Puis-je m’engager jusqu’à son adoption ?

Suis-je prêt à m’attacher, puis à lui dire au revoir ?

Suis-je prêt à travailler en lien avec une association ou un refuge ?

Si vous avez répondu « oui » à toutes ces questions, n’hésitez plus et postulez !