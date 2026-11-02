Cette chienne porte des centaines de tiques sous ses nœuds, mais une simple tonte ne suffira pas (vidéo)

Lors de son sauvetage, le pelage de Polly était si emmêlé qu'une simple coupe n'a pas suffi... Trouvée seule sur un site à l'abandon, sans personne pour veiller sur elle, la petite chienne portait en effet des centaines de tiques sous ses poils noués. Sa touchante histoire, filmée par le compte @wearehappydoggo, a été relayée par DogTime .

Fondée par Niall Harbison, Happy Doggo est une association qui œuvre chaque jour pour améliorer la vie des chiens errants, notamment en Thaïlande. Entre repas, soins vétérinaires et campagnes de stérilisation, l’association multiplie les gestes qui sauvent et redonnent espoir à ces boules de poils souvent oubliées. Parmi elles, la petite Polly dont l’histoire a récemment été partagée sur les réseaux sociaux.

Des tiques, des nœuds et beaucoup de patience

La vidéo de son sauvetage s'ouvre sur un bénévole qui s'est approché d'elle sans brusquerie. Il l'a mise à l'abri, puis l'a conduite jusqu'au centre de sauvetage. Une fois la petite chienne arrivée au centre, les bénévoles se sont mis au travail. Ils ont commencé par retirer les tiques, avant de raser avec précaution les nœuds qui recouvraient son corps. Personne ne s'est pressé, et Polly est restée allongée, immobile, le temps des soins.

© @wearehappydoggo / Instagram

Pour mesurer l'ampleur du travail, l'un des bénévoles a brandi devant la caméra une touffe de poils feutrés tout juste retirée. Sous la vidéo, un internaute a par ailleurs rappelé qu'un pelage emmêlé à ce point tire sans cesse sur la peau du chien et finit par l'irriter.

Un bain tiède pour tourner la page

Débarrassée du plus gros de ses nœuds, la boule de poils a enfin eu droit à un vrai bain. Le museau tourné vers le bénévole qui lui nettoyait délicatement la tête, elle a profité d'une eau tiède dans une baignoire. À ce stade, l'essentiel de son ancienne toison avait disparu.

© @wearehappydoggo / Instagram

Au sortir de l'eau, un bénévole l'a séchée avec une serviette, et Polly semblait déjà plus à l'aise.

Un nouveau départ dans la cour du centre

Les dernières images de la vidéo la montrent dans la cour du centre, l'air visiblement plus vif, en compagnie des personnes qui s'occupent d'elle. Un message réconfortant s'affiche alors à l'écran : « Tu es en sécurité maintenant, Polly. »

Cette publication a dépassé les 34 000 mentions J'aime, et les internautes se sont dits soulagés de voir la petite chienne enfin prise en charge.

Dans la légende, l'équipe de @wearehappydoggo confiait trouver déchirant d'imaginer combien de temps elle avait pu rester oubliée avant d'en arriver là.

© @wearehappydoggo / Instagram

Ses nouveaux amis ne sont pas inquiets : ses poils repousseront. D'ici là, Polly a trouvé un coin chaud où se reposer, entourée d'anges gardiens attentifs à ses soins. C'est tout ce qui compte !