En sortant de sa salle de sport, un automobiliste a découvert un tout petit chaton caché sous sa voiture, bien trop jeune pour se débrouiller seul. Son histoire, racontée sur Reddit et relayée par Cheezburger , aurait pu s'arrêter à ce sauvetage. Mais faute de pouvoir garder le petit félin, ce sportif s'est mis en quête d'une famille digne de confiance, sans rien laisser au hasard…

La séance venait de s'achever lorsque ce sportif a aperçu une minuscule boule de poils réfugiée sous sa voiture. Il n'a même pas eu le temps de tendre la main que le petit détalait déjà droit vers la circulation. Son sauveur raconte avoir dû se jeter devant une voiture en marche, dont le conducteur, occupé avec son téléphone, ne regardait pas la route.

© u/RealtyHacker / Reddit

Cette frayeur passée, une évidence demeurait : ce chaton n'avait pas l'âge d'être livré à lui-même. Celui qui venait de le recueillir a donc sillonné les rues voisines au volant pendant 2 heures, dans l'espoir de retrouver sa mère ou le reste de la portée.

Il est même allé jusqu'à le présenter à 2 familles de chats du quartier, dont les petits avaient à peu près son âge, en espérant qu'une chatte accepterait de l'adopter. Les présentations se sont très mal passées...

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Ni le garder, ni le laisser dehors

Hors de question, pour autant, de le remettre à la rue : le chaton est rentré avec lui. Son bienfaiteur l'aurait volontiers gardé pour de bon, mais il logeait à ce moment-là chez des proches dont le chat, très territorial, n'acceptait pas le nouveau venu. Il a donc fallu se résoudre à lui chercher une autre maison.

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Ses recherches pour le replacer lui ont réservé une mauvaise surprise. Des personnes lui ont affirmé que des arnaqueurs écumaient les sites d'annonces locaux à la recherche de chatons donnés gratuitement, pour les faire servir d'appâts à des chiens Pit-Bull. Horrifié par ce qu'il venait d'apprendre, il a refusé de confier son protégé au premier venu.

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Un tri patient avant le bon foyer

Près de 30 personnes prêtes à adopter le chaton ont alors été passées au crible. Le choix s'est finalement arrêté sur une jeune femme très gentille, qui partageait déjà son quotidien avec un autre petit félin, à peu près du même âge.

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Un mois plus tard, l'adoptante lui a envoyé une photo, et les nouvelles sont excellentes.

Le rescapé vit aujourd'hui dans un foyer sûr, grandit auprès d'un ami de son âge et, d'après celui qui l'a tiré d'affaire, s'épanouit pleinement.

Sous son récit, les commentaires se sont montrés très majoritairement chaleureux, entre remerciements et félicitations, et il a remercié à son tour les internautes pour leurs mots bienveillants. De cette aventure, il retient une expérience très gratifiante, et un seul regret : ne pas avoir pu garder ce petit moustachu auprès de lui...