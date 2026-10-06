Un homme trouve un chaton sous une voiture sur le parking de sa salle de sport, puis l’adopte (vidéo)
L’histoire de ce chaton s’est déroulée tout en douceur, depuis sa rencontre avec son adoptant sur le parking de la salle de sport, jusqu’à son adoption définitive. Le jeune félin semble avoir choisi son propriétaire, et ce dernier a accepté son nouveau rôle sans hésiter une seule seconde.
Cet utilisateur de TikTok, « @jaythebarber485 », repartait de sa séance de sport lorsqu’il a croisé la route d’un petit être qu’il ne pensait pas voir à cet endroit. À la fois apeuré et curieux, un chaton semblait l’attendre sous une voiture, explique PetHelpful. Le lien humain- félin a commencé à ce moment-là, soulignant une nouvelle fois l’existence poétique de ce « système de distribution » félin.
Devenir le « papa » d’un chaton
Jay n’a pas perçu la situation comme un choix, et a pris ce parti avec plaisir. Il est tout simplement rentré chez lui accompagné de celui qu’il a choisi de nommer « Oreo », et l’a même présenté sur les réseaux sociaux. Sur une vidéo, on assiste à la rencontre, puis au moment où Oreo est dans les bras de son nouveau « papa ». Tout sourire, Jay semble avoir réalisé un rêve.
Des internautes au rendez-vous
La vidéo TikTok a été vue de nombreuses fois, et les internautes reconnaissent le lien précieux qui existe déjà entre l’homme et son chat.
Nombre d’entre-eux expliquent croire sincèrement à ce « système de distribution des chats », qui rapprocherait les chatons dans le besoin et les humains en manque d’amour. La situation de Jay et Oreo illustre parfaitement cette jolie croyance.
Un peu jaloux, un internaute ajoute : « Je ne gagne jamais ces cadeaux-là ».
@jaythebarber485
I thought the cat distribution system was fake. I found him when I pulled up to the gym. Now the process or journey starts.? original sound - Jay
Comment œuvrer dans son quotidien pour les chats errants ?
En 2025, le nombre d’animaux abandonnés (chats et chiens), est estimé entre 281 000 et 398 000. Ce sont des chiffres impressionnants qui en disent long sur le travail des bénévoles, des associations et des structures. Tout un chacun peut agir dans son quotidien en :
- Se joignant à des campagnes de sensibilisation à la stérilisation, ou en en parlant dans son entourage tout simplement
- Faisant des dons de nourriture et de matériel aux refuges
- Nourrissant les chats errants de façon responsable et raisonnée, en mettant également de l’eau à disposition
- Travaillant à l’aménagement d’abris pour les chats errants
- Restant observateur pour intervenir si nécessaire et prendre contact avec une association
Par Perrine Dubreuil
Rédactrice web
Ayant grandi entourée d'animaux, Perrine a passé son enfance avec des chats, des chiens et des oiseaux. Après des études en lettres et en arts, elle s'est dirigée logiquement vers la rédaction. Elle prend aujourd'hui un réel plaisir à partager les récits captivants de nos compagnons à quatre pattes sur Woopets.
1 commentaire
valerika a écrit : 51 min
Trop mignon ce ptit bout...Merci de l'avoir adopté
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