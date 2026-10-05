Un chaton enfermé dans un sac en papier est accueilli par un refuge qui avait suspendu les admissions

Alors que le refuge de l’association américaine Love Your Feral Felines (LYFF) avait suspendu les admissions en raison du manque de places, une personne s’est présentée avec un minuscule chaton enfermé dans un sac en papier. Bien qu’elle n’eût pas prévu d’accueillir un nouvel animal, l’équipe n’a pas pu fermer les yeux sur le jeune félin et l’a pris en charge. Baptisé Charlie, il est désormais en sécurité et savoure pleinement sa seconde chance.

Comme de nombreuses autres associations de protection animale, Love Your Feral Felines (LYFF) était saturée et avait suspendu les admissions pour s’occuper correctement des pensionnaires déjà présents.

Mais un jour, une personne a poussé la porte de l’établissement avec un minuscule chaton à la robe tigrée enfermé dans un simple sac en papier. Comme le rapporte Love Meow, le visiteur « ne pouvait plus le garder et n’avait nulle part où aller ».

Malgré le gel des admissions, l’équipe n’a pas pu refuser cette boule de poils placée dans un accessoire aussi précaire et l’a accueillie. « Il serait mort », a confié Heather T., membre de l’association.

© Love Your Feral Felines

« Nous ne pouvions pas rester les bras croisés »

« Nous avons regardé dans ce sac, vu ce petit visage, et su que nous ne pouvions pas rester les bras croisés, précise l’organisation, alors nous sommes intervenus. »

Ce jour-là, le chaton – baptisé Charlie – a commencé à recevoir tout ce dont il avait besoin (de bons repas, un panier douillet, des soins vétérinaires et de l’amour). Confiant et reconnaissant, il s’est tout de suite montré très câlin envers ses bienfaiteurs.

© Heather T.

Depuis son admission chez LYFF, le jeune félin grandit bien et se porte à merveille. Il explore, joue et accueille chaque nouvel humain comme un ami. Ses anges gardiens ont aménagé leur structure déjà surchargée de manière à lui offrir les meilleures conditions de vie.

Loin de son sac en papier et d’un avenir incertain, Charlie découvre le monde à son rythme. Au chaud, en sécurité et aimé, le chaton tigré évolue sereinement jusqu’à ce qu’il soit prêt pour la prochaine grande étape de sa vie : l’adoption.

© Heather T.