Un chat blessé par balles disparaît après ses soins, puis retrouve sa famille près de 7 mois plus tard

Après plusieurs mois d’absence, Olivander a enfin retrouvé sa famille malgré les blessures par balles qui l’avaient conduit chez le vétérinaire. Une heureuse nouvelle qui ne dissipe toutefois pas l’inquiétude d’une association locale, confrontée à plusieurs cas récents de cruauté envers des chats.

A Erin dans l'Etat du Tennessee (Etats-Unis), un chat s'étant enfui du domicile de ses maîtres juste après avoir été hospitalisé pour des blessures par balles a été retrouvé près de 7 mois plus tard, rapportait WSMV . Un retour synonyme de soulagement pour sa famille, mais qui s'inscrit dans une série inquiétante d'actes de cruauté envers les félins observée récemment dans le secteur.

L'association de protection animale Proverbs 12:10 Animal Rescue, basée à Nashville, a lancé l'alerte après ces attaques. D'après elle, un chat gris répondant au nom d'Olivander avait été la cible de tirs à l'arme à feu en mars dernier. Sa famille, les Coleman, l'avait emmené en clinique vétérinaires où il avait été opéré et soigné, avant de le ramener à la maison.



Proverbs 12:10 Animal Rescue / Facebook

Malheureusement, peu après son retour, Olivander s'était échappé et était resté introuvable, malgré d'incessantes recherches et quelques apparitions sur des enregistrements de vidéosurveillance.

Il a finalement refait surface, sain et sain, et est retourné auprès des siens. Les circonstances dans lesquelles il a été retrouvé n'ont pas encore été précisées.

Au moins 2 autres chats victimes de cruauté

Du côté de Proverbs 12:10 Animal Rescue, si l'on se félicite évidemment de cet heureux dénouement pour Olivander, l'inquiétude est de plus en plus vive en raison de ces actes de cruauté qui semblent se multiplier ces derniers temps.

L'association avait récemment secouru une chatte tigrée appelée Xena, découverte avec une flèche plantée dans le corps. Si elle avait pu être sauvée in extremis, son congénère retrouvé sans vie sur un parking n'avait pas eu cette chance.



Proverbs 12:10 Animal Rescue / Facebook

Proverbs 12:10 Animal Rescue a lancé appel à témoins pour tenter de retrouver le ou les auteurs de ces actes abjects.

Le conseil Woopets : pourquoi ne faut-il jamais retirer soi-même un corps étranger d’une plaie chez un chat ?

Lorsqu’un chat est blessé par un objet qui reste planté dans son corps, comme une flèche dans le cas de Xena, un morceau de métal ou encore un projectile, il est important de ne pas tenter de le retirer soi-même. Le corps étranger peut en effet obstruer temporairement un vaisseau sanguin et limiter une hémorragie. Son retrait brutal peut provoquer un saignement important.

Chez le chat, la profondeur de la plaie est également difficile à évaluer à l’œil nu. Un objet apparemment superficiel peut avoir atteint un organe, un vaisseau ou une structure importante. Seul un vétérinaire peut déterminer l’étendue des lésions et décider de la méthode de retrait la plus sûre, après avoir stabilisé l’animal et, si nécessaire, réalisé des examens d’imagerie.

En attendant la prise en charge, mieux vaut éviter de manipuler la zone et empêcher le chat de se lécher ou de bouger excessivement. Une consultation vétérinaire en urgence est nécessaire.