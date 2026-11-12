Un chaton crie dans une poubelle alors qu’une famille espère accueillir un petit félin roux
Une famille installée en Grèce venait de perdre son chat et espérait, avec une pointe d'humour, qu'un chaton roux finisse par croiser sa route. Un chaton s'est bel et bien manifesté, et d'une manière plutôt inattendue : par des cris venus d'une poubelle…
On dit parfois que ce ne sont pas les humains qui choisissent leur chat, mais l'inverse. Cette famille installée en Grèce en a fait l'expérience, comme le raconte Cheezburger. Elle avait perdu son chat, celui qu'elle considérait comme son âme sœur à 4 pattes, 2 mois auparavant, et elle adressait, sur le ton de la plaisanterie, ses prières au fameux système de distribution des chats pour qu'il lui envoie un petit félin roux.
Un cri venu de la poubelle
La réponse est venue d'une poubelle, d'où s'échappaient des cris : un chaton s'y trouvait, à la recherche de quoi manger. À première vue, la famille lui a donné environ 2 mois et l'a trouvé d'apparence saine, sans puces apparentes. Restait un souci plus terre à terre : l'odeur, que ses sauveurs ont fait disparaître grâce à un bon bain.
Comme ils connaissaient bien le quartier, les membres de la famille ont prévu d'y retourner dès le lendemain, au cas où des frères et sœurs, ou la mère, se trouveraient encore dans les parages.
Presque 10 semaines et 825 g sur la balance
Le chaton avait par ailleurs rendez-vous chez le vétérinaire. Celui-ci lui a donné presque 10 semaines et l'a pesé : 825 g, un poids un peu léger, même si le praticien l'a jugé d'apparence saine. Cette première consultation a aussi révélé des parasites, qu'un comprimé prévu le lendemain devait éliminer, et s'est conclue par un premier vaccin.
Après la visite, le chaton a eu droit à un quart de sachet de friandise Churu, qu'il a visiblement beaucoup apprécié. Ses sauveurs ont également découvert, non sans étonnement, la quantité de selles qu'un animal aussi petit peut produire. Un détail peu glamour, mais qui fait partie de l'aventure !
Gianni, Baby ou Stinky Winky
Côté état civil, la famille a opté pour Gianni Purrsace, Gianni au quotidien. La boule de poils porte aussi les surnoms de Baby et de Stinky Winky et, comme pour bien des chats, la liste risque de s'allonger. Ses humains, installés en Grèce, l'appelleront d'ailleurs probablement Yiannis, la version grecque de son prénom.
Le chaton, lui, ne lâche plus ses maîtres : il veut rester sur leurs genoux en permanence et se met à crier dès qu'il se retrouve seul dans une pièce.
La famille, qui avait traversé la perte de son chat 2 mois auparavant, se dit tout simplement heureuse de l'avoir à la maison.
Sous la publication, les internautes ont salué le sauvetage, complimenté sa bouille et sa petite moustache, et glissé l'idée d'adopter ses frères et sœurs, s'ils venaient à être retrouvés. Au moins, ce petit chaton sorti d'une poubelle a déjà trouvé sa place !
L'info Woopets - Pourquoi les chatons abandonnés ont-ils besoin d'une prise en charge rapide ?
Derrière leur petite bouille attendrissante, les chatons nouveau-nés sont particulièrement fragiles. Lorsqu'ils se retrouvent seuls, chaque heure compte pour leur donner toutes les chances de grandir en bonne santé.
- Ils régulent difficilement leur température : les tout-petits sont très sensibles au froid et peuvent rapidement souffrir d'hypothermie.
- Ils sont exposés à la déshydratation et à la malnutrition : sans leur mère, ils risquent de manquer rapidement des nutriments essentiels à leur développement.
- Ils ont besoin d'une alimentation adaptée : le lait maternisé spécialement conçu pour les chatons est indispensable lorsqu'ils ne peuvent pas être allaités.
Par Ludivine Beaurin
Rédactrice web
1 commentaire
Invité a écrit : 17 min
Quelle bouille d'amour !!!
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