1 propriétaire de chien sur 2 donne des friandises chaque jour, selon une étude YouGov pour Virbac : quelles conséquences sur le poids ?

9 propriétaires de chiens et de chats sur 10 disent faire attention à l’alimentation de leur fidèle compagnon. Pourtant, 40 % d’entre eux donnent une friandise chaque jour. Une étude YouGov pour Virbac – laboratoire pharmaceutique français dédié à la santé animale – pose la question : et si les petits extras du quotidien passaient sous le radar ?

Qui n’a jamais craqué devant son toutou, fin gourmet au regard suppliant, qui espère une petite douceur ?

L’étude YouGov réalisée pour Virbac auprès de 1 005 propriétaires d’animaux en France montre que nous sommes nombreux à veiller sur la gamelle de nos boules de poils adorées : 91 % des adoptants de chiens et 90 % des adoptants de chats affirment faire très attention à ce qu’ils mangent. Ils sont aussi 88 % (chiens) et 83 % (chats) à estimer savoir comment aider leur animal à garder un poids idéal.

Pourtant, les délicieuses friandises coulent à flots ! 1 propriétaire de chien sur 2 en donne au moins une fois par jour, contre 34 % des propriétaires de chats. D’après cette enquête, ils sont seulement 4 % (chiens) et 11 % (chats) à ne jamais en donner.

Le paradoxe ? Parmi les propriétaires qui se disent attentifs à l’alimentation de leur ami à 4 pattes, 40 % distribuent des petites gâteries au moins une fois par jour. Mais les friandises pour animaux ne sont pas les seuls apports supplémentaires. 38 % des propriétaires de chiens et 25 % des propriétaires de chats partagent aussi des morceaux de leur propre repas avec leur compagnon canin ou félin.

« Donner une friandise à son chien ou à son chat part généralement d’une bonne intention »

Derrière toutes ces petites bouchées succulentes ? L’affection. Chez les adoptants de chiens qui offrent des friandises, Virbac nous apprend que 59 % d’entre eux les utilisent pour féliciter un bon comportement et 40 % pendant un apprentissage ou un exercice. Mais 55 % le font simplement pour faire plaisir à leur boule de poils adorée, et 38 % pour lui témoigner leur amour.

Du côté de la gent féline, c’est la notion de plaisir qui passe en premier. En effet, 60 % des adoptants concernés offrent une gâterie pour flatter les papilles de leur moustachu, 40 % pour montrer leur affection et 38 % pour récompenser un comportement souhaité.

Les retrouvailles constituent également un bon prétexte pour gâter son animal. Après une absence, 27 % des propriétaires de chiens et 26 % des propriétaires de chats glissent une petite douceur à leur compagnon à 4 pattes.

« Donner une friandise à son chien ou à son chat part généralement d’une bonne intention, explique Nafissa Tabbi, vétérinaire et responsable technique des gammes Nutrition et PetCare chez Virbac France, […] mais ces petits gestes peuvent vite devenir des réflexes du quotidien, sans que l’on pense forcément à les intégrer dans sa ration globale. L’objectif n’est pas de supprimer les friandises, mais d’aider les propriétaires à prendre conscience que chaque apport compte et à trouver le bon équilibre, adapté aux besoins de leur animal. »

Surpoids chez le chien et le chat : et si on regardait plus loin que le contenu de la gamelle ?

Eh oui, les friandises, les petites récompenses alléchantes et les restes de table contribuent à l’apport énergétique de la journée d’un animal ! Leur effet sur le poids dépend de leur nature, des quantités distribuées et des besoins nutritionnels de chaque boule de poils.

Autre enseignement de ce sondage ? Ces extras ne sont pas vus comme un facteur de poids prioritaire. Interrogés sur ce qui influence le tour de taille de leur fidèle compagnon, 41 % des propriétaires de chiens et 42 % des propriétaires de chats citent la quantité de nourriture quotidienne. Les petits apports en dehors de la gamelle arrivent derrière, cités par 31 % (chiens) et 29 % (chats) d’entre eux. D’autres paramètres entrent en jeu, comme l’activité physique, l’âge, l’état de santé ou la stérilisation.

Pour Virbac, la prévention du surpoids repose sur une approche globale : « Une alimentation adaptée à chaque animal, la prise en compte des récompenses et des apports hors repas, une activité physique appropriée et un suivi vétérinaire régulier. »

Rassurez-vous, il n’est pas question de bannir les friandises pour autant. Le but ? Adapter leur quantité et leur fréquence à la ration quotidienne de Médor ou de Félix. « Jeux, promenades, caresses et activités de stimulation offrent également des occasions de renforcer la complicité avec son chien ou son chat sans recourir systématiquement à l'alimentation. »