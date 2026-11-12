Son chien l'a aidée à sortir de l'isolement, puis reçoit un écusson lorsqu'elle obtient son diplôme

Liyah Stewart a reçu 2 distinctions lors de sa remise de diplôme à la Harrison College of Pharmacy d'Auburn, en Alabama (États-Unis), rapportait WSFA 12 News . La seconde revenait à Johnson, un croisé Labrador qui est aussi le chien d'assistance de cette vétérane de l'armée.

Ancienne militaire, Liyah Stewart souffrait d'un stress post-traumatique lié à des violences sexuelles qu'elle explique avoir subies pendant son service. C'est l'organisation K9s for Warriors qui l'a mise en relation avec Johnson.

La doyenne de l'école de pharmacie, Leigh Ann Ross, a demandé à la diplômée si elle pouvait poser sur le chien un petit écusson d'Auburn portant la mention « Auburn graduate ». Au centre de cet insigne figure une empreinte de patte, accompagnée de l'emblème de l'université. Johnson a ainsi obtenu sa propre récompense de diplômé, en plus de celle décernée à sa maîtresse.

« Quelqu'un veille sur moi »

Liyah Stewart raconte s'être sentie perdue et incomprise, un état qui l'avait conduite à s'isoler. Un thérapeute lui a proposé de se tourner vers un chien d'assistance, et la présence de Johnson a, selon son récit, tout changé.

Depuis, le duo a beaucoup voyagé et fréquenté quantité d'endroits, la jeune femme expliquant pouvoir désormais sortir en se sachant soutenue. « J'ai atteint un niveau de confort tel que je peux désormais aller où je veux en sachant que quelqu'un veille sur moi quoi qu'il arrive », a confié la diplômée d'Auburn et propriétaire du croisé Labrador Retriever.

Rompre le silence

La vétérane tient aussi à faire passer un message. Selon elle, la culture militaire pousse certains soldats à garder pour eux leurs difficultés psychiques ; elle les invite pourtant à en parler malgré tout. « Sachez simplement que vous n'êtes pas seul et qu'il y a plus de force à en parler qu'à se taire », a insisté l'ancienne militaire.

Basée à Ponte Vedra en Floride, l'organisation K9s for Warriors, qui a réuni Stewart et Johnson, place auprès d'anciens combattants en difficulté psychique, partout aux États-Unis, des chiens d'assistance souvent issus de refuges. Son site revendique plus de 1 350 vétérans accompagnés de la sorte, dans les 50 États du pays.