  1. Woopets
  2. Chien
  3. Actualités
  4. Emotion
  5. Son chien l'a aidée à sortir de l'isolement, puis reçoit un écusson lorsqu'elle obtient son diplôme

Son chien l'a aidée à sortir de l'isolement, puis reçoit un écusson lorsqu'elle obtient son diplôme


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Emotion
Ajouter Woopets à vos sources préférées
Lire dans l'app
Lien copié ✓

Liyah Stewart a reçu 2 distinctions lors de sa remise de diplôme à la Harrison College of Pharmacy d'Auburn, en Alabama (États-Unis), rapportait WSFA 12 News. La seconde revenait à Johnson, un croisé Labrador qui est aussi le chien d'assistance de cette vétérane de l'armée.

Illustration : "Son chien l'a aidée à sortir de l'isolement, puis reçoit un écusson lorsqu'elle obtient son diplôme"
© Liyah Stewart / Facebook

Ancienne militaire, Liyah Stewart souffrait d'un stress post-traumatique lié à des violences sexuelles qu'elle explique avoir subies pendant son service. C'est l'organisation K9s for Warriors qui l'a mise en relation avec Johnson.

La doyenne de l'école de pharmacie, Leigh Ann Ross, a demandé à la diplômée si elle pouvait poser sur le chien un petit écusson d'Auburn portant la mention « Auburn graduate ». Au centre de cet insigne figure une empreinte de patte, accompagnée de l'emblème de l'université. Johnson a ainsi obtenu sa propre récompense de diplômé, en plus de celle décernée à sa maîtresse.

Liyah Stewart, son chien Johnson et la mascotte d'Auburn lors de la remise des diplômes
© WSFA 12 News

« Quelqu'un veille sur moi »

Liyah Stewart raconte s'être sentie perdue et incomprise, un état qui l'avait conduite à s'isoler. Un thérapeute lui a proposé de se tourner vers un chien d'assistance, et la présence de Johnson a, selon son récit, tout changé.

Depuis, le duo a beaucoup voyagé et fréquenté quantité d'endroits, la jeune femme expliquant pouvoir désormais sortir en se sachant soutenue. « J'ai atteint un niveau de confort tel que je peux désormais aller où je veux en sachant que quelqu'un veille sur moi quoi qu'il arrive », a confié la diplômée d'Auburn et propriétaire du croisé Labrador Retriever.

Rompre le silence

La vétérane tient aussi à faire passer un message. Selon elle, la culture militaire pousse certains soldats à garder pour eux leurs difficultés psychiques ; elle les invite pourtant à en parler malgré tout. « Sachez simplement que vous n'êtes pas seul et qu'il y a plus de force à en parler qu'à se taire », a insisté l'ancienne militaire.

Liyah Stewart et son chien Johnson assis devant l'université Auburn
© Liyah Stewart / Facebook

Basée à Ponte Vedra en Floride, l'organisation K9s for Warriors, qui a réuni Stewart et Johnson, place auprès d'anciens combattants en difficulté psychique, partout aux États-Unis, des chiens d'assistance souvent issus de refuges. Son site revendique plus de 1 350 vétérans accompagnés de la sorte, dans les 50 États du pays.

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Depuis toujours, les chiens occupent une place particulière dans la vie de Kheireddine. Il a notamment grandi avec Ulysse, un Boxer, et partagé 12 années de complicité avec Kalash, une croisée Berger Allemand. Son amour pour les animaux est toujours aussi vif. Après une première orientation vers les métiers d'art, avec une formation en céramique, il a finalement trouvé sa voie dans la rédaction web, qu'il exerce depuis 18 ans. Sur Woopets, il prend un plaisir particulier à raconter les histoires touchantes qui illustrent les liens extraordinaires entre les animaux et les humains, et ces destins où ils se sauvent mutuellement.

Aucun commentaire

  • Soyez le premier à commenter cet article !
  • Image de profil

Articles en relation

Actualités

Quelle race de chien me correspond ?

Quelle race de chien
me correspond ?

Je fais le test !

Newsletter

Ne ratez rien de l'actualité de Woopets
Illustration : « Il est trop mignon » : un chiot Bouvier Bernois découvre les feuilles mortes pour la première fois (vidéo) Emotion

« Il est trop mignon » : un chiot Bouvier Bernois découvre les feuilles mortes pour la première fois (vidéo)

Dans une vidéo TikTok, un jeune Bouvier Bernois prénommé Helmer tombe nez à nez avec un tas de feuilles d'automne....

11/11/26 | Par J. Voisart