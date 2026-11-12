Lulu, chatonne trouvée sous la pluie, est devenue la petite patronne de la maison pour ses adoptants

Un jour de pluie froide, Ber et un collègue ont découvert un chaton minuscule caché dans des buissons, seul et en pleurs. Ils craignaient que la petite boule de poils ne survive pas sans aide. Recueillie par Ber et sa compagne Diana, Lulu a bien grandi depuis et son caractère n'a pas fini de surprendre ses sauveurs !

Comme le raconte I Heart Cats, c'est à la sortie du travail que la rencontre a eu lieu. Alertés par les pleurs du chaton femelle, Ber et son collègue ont compris qu'il avait besoin d'aide. Ber l'a d'ailleurs expliqué par la suite : laissée là où ils l'avaient trouvée, Lulu n'aurait peut-être pas survécu.

Recueillir la minette n'était toutefois que la première étape. Un chaton aussi jeune réclamait des repas fréquents et une attention de tous les instants. Le couple a donc vécu des premiers jours sans répit.

Des réveils toutes les 3 heures

Diana programmait ainsi des alarmes toutes les 3 heures afin de vérifier que Lulu allait bien et de la nourrir. Le couple a comparé cette tâche aux soins d'un bébé, d'autant qu'il lui a fallu tâtonner avant de dénicher un lait pour chatons qui lui convienne.

Trouver le bon rythme ne s'est pas fait en un jour. Cette persévérance a toutefois aidé la rescapée à passer la période la plus délicate de sa jeune vie. Et plus elle grandissait, plus Ber et Diana mesuraient le caractère de leur protégée.

Une petite diva qui sait ce qu'elle veut

Lulu est aujourd'hui une chatte noire sûre d'elle, au tempérament qui prête à sourire. Une friandise, un peu d'attention, une partie de jeu ? Selon sa famille, elle n'a aucune difficulté à faire passer le message. Elle semblerait même reconnaître le mot désignant les friandises et savoir exactement où ses humains les rangent. Autant dire que la déjouer n'est pas une mince affaire, d'après Ber et Diana !

Autre particularité qui amuse ses adoptants ? Sa façon bien à elle de sauter, que la famille compare aux déplacements d'un mannequin. Ses proches la décrivent comme un petit personnage qui semble toujours avoir quelque chose à dire.

Ber est persuadé que la chatte a mémorisé sa routine quotidienne, jusqu'aux petits signes annonçant son départ. Dès qu'il enfile son pantalon, elle tenterait, à l'en croire, d'interrompre les préparatifs pour capter son attention. Très attachée à son « papa », d'après ses proches, la minette aurait aussi le don de transformer le moindre geste anodin en petit spectacle.

Des visiteurs pas toujours bien accueillis

L'assurance de Lulu se remarque surtout quand des visiteurs se présentent. Un inconnu franchit la porte ? Aux yeux de ses humains, la chatte semble le traiter comme un envahisseur de son domaine, et il lui arrive de jouer les petites lionnes pour bien rappeler que la maison est la sienne.

Le frère de Ber en sait quelque chose. C'est lui qui s'occupe de la minette lorsque le couple s'absente, et il passe chaque semaine à la maison. Ces visites régulières ne le mettent pas à l'abri pour autant... En plaisantant, la famille imagine qu'elle lui reproche la disparition de ses humains préférés pendant quelques jours.

© @just.lulu.2025 / Instagram

Pour Ber et Diana, le contraste est frappant entre le chaton en pleurs d'autrefois et la chatte qui règne désormais sur son royaume. Ils la surnomment avec tendresse la petite patronne de la maison... Et, malgré ses bêtises, ne voudraient pas d'une vie différente avec elle !