« Il a littéralement poussé le chien à travers les barreaux » : un chiot abandonné à 4h30 du matin près d’une clinique vétérinaire

Le 10 avril 2026, à 4h30 du matin, un homme a jeté un chiot entre les barreaux du refuge de Mission Viejo, en Californie (États-Unis), avant de s'éloigner. Seule dans la nuit, cette croisée Chihuahua de moins de 2 kg, aujourd'hui baptisée Magnolia, a erré pendant près d'une heure sous l'œil des caméras de surveillance.

Les images des caméras extérieures du Mission Viejo Animal Services Center, relayées par CBS News, ont enregistré une scène déchirante. Aux premières heures de la journée du 10 avril, un véhicule rouge s'est arrêté devant l'établissement. Son conducteur en est sorti avec le chiot, l'a fait passer entre les barreaux de la clôture pour le laisser dans l'enceinte, puis est reparti.

La petite chienne noir et feu s'est ainsi retrouvée livrée à elle-même, sur le territoire de coyotes. Sur la séquence, publiée sur Facebook, elle paraît totalement perdue, et le personnel qui a suivi l'affaire a d'ailleurs qualifié la situation de déchirante, trouvant le chiot apeuré et désorienté.

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Une heure d'errance avant de gratter à la bonne porte

Les enregistrements ont ensuite suivi la croisée Chihuahua pendant près d'une heure : seule, elle a erré dans l'enceinte avant de dénicher un passage sous la clôture et de s'en extraire.

C'est là que la chance s'en est mêlée. À quelques mètres se trouve une clinique vétérinaire ouverte jour et nuit, et c'est précisément devant sa porte vitrée que la minuscule chienne a fini par s'arrêter. Ses petites pattes ont alors gratté la vitre, ce qui a attiré l'attention des employés présents.

Le personnel l'a aussitôt fait entrer, l'a examinée, puis a prévenu le service animalier de Mission Viejo, qui l'a recueillie. La rescapée a depuis reçu un prénom : Magnolia.

L'individu qui l'a abandonné retrouvé dès le lendemain

Dans un premier temps, le service animalier a sollicité l'aide du public pour retrouver le conducteur. Il n'a pas eu à patienter longtemps : dès le lendemain, les enquêteurs ont identifié l'homme et l'ont interrogé. Il s'agissait bel et bien du propriétaire de la chienne.

Du côté du service animalier de Mission Viejo, le lieutenant Kyle Werner n'a pas caché sa colère : à ses yeux, une solution existait tout près.« Il a littéralement poussé le chien à travers les barreaux. Et ensuite ? À seulement 4 mètres, il y a une clinique vétérinaire ouverte 24 heures sur 24, avec du personnel… C'est éclairé, il aurait pu simplement entrer et confier le chiot aux employés. »

La directrice du service, Brynn Lavison, a elle aussi tenu à rappeler qu'un tel abandon n'a rien d'anodin, ni sur le plan humain ni sur le plan légal. Le service invite par ailleurs toute personne détenant des informations sur l'incident à le contacter : « Il existe des options sûres, humaines et légales pour les personnes qui ne peuvent pas s'occuper d'un animal. Abandonner ainsi un chiot sans défense met l'animal en danger et constitue aussi une violation de la loi. »

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Magnolia proposée à l'adoption

Pour Magnolia, la nuit du 10 avril s'est finalement mieux terminée qu'elle n'avait commencé. La petite chienne a dû passer environ 2 semaines au refuge avant d'être proposée à l'adoption.

Cette adorable boule de poils, enfin entre de bonnes mains, a ainsi pu prendre un nouveau départ bien mérité dans la vie.