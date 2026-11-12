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Draguignan (83) : bénévoles et policiers sortent chats et chatons de l’insalubrité au cours de 10 heures d’intervention


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Sauvetages
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Le mercredi 4 novembre 2026, des bénévoles de l'association Smoke – Justice pour les animaux ont passé 10 heures à Draguignan (Var), aux côtés de la Police nationale, pour sortir des chats et des chatons d'un environnement aux conditions sanitaires particulièrement préoccupantes, rapportait Var Actu. L'un d'eux n'a pas survécu, d'autres attendent encore d'être récupérés, et l'association lance un appel aux dons pour soigner les rescapés.

Illustration : "Draguignan (83) : bénévoles et policiers sortent chats et chatons de l’insalubrité au cours de 10 heures d’intervention"
© Association Smoke - Justice pour les animaux / Facebook

Durant cette longue intervention, les équipes de Smoke – Justice pour les animaux et les policiers ont œuvré auprès d'animaux dont le quotidien, d'après les constats de l'association, relevait de conditions extrêmement difficiles.

Les intervenants devaient porter des combinaisons et des masques en raison de l'insalubrité des lieux
© Association Smoke - Justice pour les animaux / Facebook

Déjections, maladies, fragilité...

Le tableau qu'ils ont décrit à leur arrivée est sombre : des déjections dans chaque recoin, des félins malades, dont certains présentaient des lésions aux yeux, et des petits dans un état de grande fragilité.

Un chat gris foncé assis dans une caisse de transport, le regard tourné vers l'objectif – crédit : Association Smoke
© Association Smoke - Justice pour les animaux / Facebook

Au terme de ce premier passage, l'association a dénombré 12 chats et chatons, dont 1 retrouvé sans vie, ainsi que 2 hérissons. Comment ces animaux en sont arrivés là, et si des suites judiciaires sont envisagées, personne ne l'a précisé pour l'instant.

Les 2 hérissons secourus
© Association Smoke - Justice pour les animaux / Facebook

La journée n'a pourtant pas suffi à mettre tous les occupants à l'abri. L'association prévoit donc de revenir pour poursuivre les captures et prendre en charge ceux qui lui ont échappé.

Une facture qui grimpe, un sauvetage inachevé

Les premiers rescapés ont été examinés par des vétérinaires, qui ont évalué leur état et engagé les soins nécessaires. Certains présentent des soucis de santé sérieux, les yeux en premier lieu, et les chatons réclament pour leur part une surveillance rapprochée.

Un chaton apeuré au fond d'une caisse de transport
© Association Smoke - Justice pour les animaux / Facebook

Cette seule journée a déjà représenté 681,50 euros de frais vétérinaires, d'après la facture communiquée par l'association. La somme devrait rapidement grossir, puisque d'autres consultations et traitements attendent les animaux, sans compter les captures qu'il reste à mener.

Smoke n'affronte pas cette situation seule. Autour d'elle, d'autres organisations de protection animale se sont mobilisées, et des familles d'accueil ont ouvert leur porte aux animaux secourus. L'association remercie la Police nationale, puis les partenaires qui l'ont épaulée : les Mistigris sans toits, les Pattounes Montferratoises, l'Association Chats Raphaëlois ainsi que Kéopse 83 Fréjus. Parmi les familles d'accueil engagées figurent Amandine, Carole et Kate, tandis que l'association salue 3 de ses bénévoles, Manon, Lily et Clara, intervenues sur place en dépit de conditions pénibles.

Une cagnotte solidaire ouverte

Smoke – Justice pour les animaux n'en est pas à sa première opération dans le département. Elle s'était déjà impliquée dans le dossier de 2 chiens tués à coups de couteau dans le Var, dont le tribunal de Draguignan avait eu à connaître. Ce nouveau sauvetage intervient en outre quelques semaines après la saisie, dans un élevage varois, de 170 chiens et 5 chats, les enquêteurs y ayant relevé des problèmes touchant à l'hygiène, aux soins et aux conditions de détention des animaux.

Pour couvrir les dépenses, une cagnotte a été ouverte sur Leetchi, sous l'intitulé « Arrachés à l'enfer… Aidez-nous à les sauver ! ». Elle est destinée aux soins vétérinaires et à la prise en charge des animaux secourus. L'association rappelle que le montant du premier jour ne représente qu'une fraction de ce qui l'attend : les bénévoles doivent retourner sur les lieux pour tenter de récupérer les derniers animaux, pendant que ceux déjà à l'abri continuent d'être soignés. Pour les rescapés, le travail des bénévoles est donc loin d'être achevé.

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Depuis toujours, les chiens occupent une place particulière dans la vie de Kheireddine. Il a notamment grandi avec Ulysse, un Boxer, et partagé 12 années de complicité avec Kalash, une croisée Berger Allemand. Son amour pour les animaux est toujours aussi vif. Après une première orientation vers les métiers d'art, avec une formation en céramique, il a finalement trouvé sa voie dans la rédaction web, qu'il exerce depuis 18 ans. Sur Woopets, il prend un plaisir particulier à raconter les histoires touchantes qui illustrent les liens extraordinaires entre les animaux et les humains, et ces destins où ils se sauvent mutuellement.

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