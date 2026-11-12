Draguignan (83) : bénévoles et policiers sortent chats et chatons de l’insalubrité au cours de 10 heures d’intervention

Le mercredi 4 novembre 2026, des bénévoles de l'association Smoke – Justice pour les animaux ont passé 10 heures à Draguignan (Var), aux côtés de la Police nationale, pour sortir des chats et des chatons d'un environnement aux conditions sanitaires particulièrement préoccupantes, rapportait Var Actu . L'un d'eux n'a pas survécu, d'autres attendent encore d'être récupérés, et l'association lance un appel aux dons pour soigner les rescapés.

Durant cette longue intervention, les équipes de Smoke – Justice pour les animaux et les policiers ont œuvré auprès d'animaux dont le quotidien, d'après les constats de l'association, relevait de conditions extrêmement difficiles.

Déjections, maladies, fragilité...

Le tableau qu'ils ont décrit à leur arrivée est sombre : des déjections dans chaque recoin, des félins malades, dont certains présentaient des lésions aux yeux, et des petits dans un état de grande fragilité.

Au terme de ce premier passage, l'association a dénombré 12 chats et chatons, dont 1 retrouvé sans vie, ainsi que 2 hérissons. Comment ces animaux en sont arrivés là, et si des suites judiciaires sont envisagées, personne ne l'a précisé pour l'instant.

La journée n'a pourtant pas suffi à mettre tous les occupants à l'abri. L'association prévoit donc de revenir pour poursuivre les captures et prendre en charge ceux qui lui ont échappé.

Une facture qui grimpe, un sauvetage inachevé

Les premiers rescapés ont été examinés par des vétérinaires, qui ont évalué leur état et engagé les soins nécessaires. Certains présentent des soucis de santé sérieux, les yeux en premier lieu, et les chatons réclament pour leur part une surveillance rapprochée.

Cette seule journée a déjà représenté 681,50 euros de frais vétérinaires, d'après la facture communiquée par l'association. La somme devrait rapidement grossir, puisque d'autres consultations et traitements attendent les animaux, sans compter les captures qu'il reste à mener.

Smoke n'affronte pas cette situation seule. Autour d'elle, d'autres organisations de protection animale se sont mobilisées, et des familles d'accueil ont ouvert leur porte aux animaux secourus. L'association remercie la Police nationale, puis les partenaires qui l'ont épaulée : les Mistigris sans toits, les Pattounes Montferratoises, l'Association Chats Raphaëlois ainsi que Kéopse 83 Fréjus. Parmi les familles d'accueil engagées figurent Amandine, Carole et Kate, tandis que l'association salue 3 de ses bénévoles, Manon, Lily et Clara, intervenues sur place en dépit de conditions pénibles.

Une cagnotte solidaire ouverte

Smoke – Justice pour les animaux n'en est pas à sa première opération dans le département. Elle s'était déjà impliquée dans le dossier de 2 chiens tués à coups de couteau dans le Var, dont le tribunal de Draguignan avait eu à connaître. Ce nouveau sauvetage intervient en outre quelques semaines après la saisie, dans un élevage varois, de 170 chiens et 5 chats, les enquêteurs y ayant relevé des problèmes touchant à l'hygiène, aux soins et aux conditions de détention des animaux.

Pour couvrir les dépenses, une cagnotte a été ouverte sur Leetchi, sous l'intitulé « Arrachés à l'enfer… Aidez-nous à les sauver ! ». Elle est destinée aux soins vétérinaires et à la prise en charge des animaux secourus. L'association rappelle que le montant du premier jour ne représente qu'une fraction de ce qui l'attend : les bénévoles doivent retourner sur les lieux pour tenter de récupérer les derniers animaux, pendant que ceux déjà à l'abri continuent d'être soignés. Pour les rescapés, le travail des bénévoles est donc loin d'être achevé.