Ce chaton au front gonflé est soigné pour un abcès, puis adopté par la famille de celle qui l’a secouru

Pris en charge à temps, Megamind s’est finalement remis de son abcès qui donnait une forme surprenante à sa tête et a pu retrouver une vie normale. Ce n'est pas tout ; ce chaton a été adopté par la personne même qui l’avait sauvé, offrant à cette histoire une fin aussi heureuse qu’inattendue.

Un femme a découvert un chaton errant au front anormalement enflé et l'a aussitôt emmené au refuge de la Humane Society of Greater Kansas City, dans l'Etat du Kansas (Etats-Unis). Un des membres du personnel a alors envoyé un message urgent à la directrice Sydney Mollentine, comprenant une photo du petit félin. Dès qu'elle l'a vue, cette dernière, qui s'apprêtait à profiter du long weekend du 4 juillet (fête de l'Indépendance américaine), a tout laissé tomber pour se rendre sur les lieux.



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Le chaton était très calme et affectueux malgré son état. Elle a décidé de l'appeler Megamind, en référence au personnage de super-vilan extraterrestre. Sa principale crainte était que le minet souffre d'hydrocéphalie. Autrement dit, une accumulation de liquide céphalo-rachidien exerçant pression sur le cerveau. Toutefois, en le palpant, elle a constaté qu'il s'agissait probablement d'un simple abcès.

C'est ce qu'ont confirmé les radios, au grand soulagement de Sydney Mollentine et de son équipe. Le chaton a donc subi une intervention consistant à drainer le liquide. La directrice de la Humane Society of Greater Kansas City a été impressionnée par la douceur et le calme du quadrupède pendant qu'on le soignait.

« La boucle a été bouclée »

« Il a été incroyablement courageux, raconte-t-elle à The Dodo . Il est simplement resté assis là et a continué à être un chaton adorable. »

Megamind a néanmoins très mal vécu le fait de se retrouver seul et sevré de câlins après l'intervention. « Il était extrêmement agité et en colère parce que nous avions arrêté de le tenir dans nos bras », dit Sydney Mollentine.

Il a passé une semaine à la clinique vétérinaire et s'est complètement remis de son abcès.



Humane Society of Greater Kansas City / Facebook

Mieux encore ; il a été adopté par une famille aimante, celle de la personne qui l'avait découvert et emmené au refuge. « C’est donc un véritable retour aux sources, un moment parfait où la boucle a été bouclée », conclut la directrice de l'association.