Ce chaton au front gonflé est soigné pour un abcès, puis adopté par la famille de celle qui l’a secouru
Pris en charge à temps, Megamind s’est finalement remis de son abcès qui donnait une forme surprenante à sa tête et a pu retrouver une vie normale. Ce n'est pas tout ; ce chaton a été adopté par la personne même qui l’avait sauvé, offrant à cette histoire une fin aussi heureuse qu’inattendue.
Un femme a découvert un chaton errant au front anormalement enflé et l'a aussitôt emmené au refuge de la Humane Society of Greater Kansas City, dans l'Etat du Kansas (Etats-Unis). Un des membres du personnel a alors envoyé un message urgent à la directrice Sydney Mollentine, comprenant une photo du petit félin. Dès qu'elle l'a vue, cette dernière, qui s'apprêtait à profiter du long weekend du 4 juillet (fête de l'Indépendance américaine), a tout laissé tomber pour se rendre sur les lieux.
Le chaton était très calme et affectueux malgré son état. Elle a décidé de l'appeler Megamind, en référence au personnage de super-vilan extraterrestre. Sa principale crainte était que le minet souffre d'hydrocéphalie. Autrement dit, une accumulation de liquide céphalo-rachidien exerçant pression sur le cerveau. Toutefois, en le palpant, elle a constaté qu'il s'agissait probablement d'un simple abcès.
C'est ce qu'ont confirmé les radios, au grand soulagement de Sydney Mollentine et de son équipe. Le chaton a donc subi une intervention consistant à drainer le liquide. La directrice de la Humane Society of Greater Kansas City a été impressionnée par la douceur et le calme du quadrupède pendant qu'on le soignait.
« La boucle a été bouclée »
« Il a été incroyablement courageux, raconte-t-elle à The Dodo. Il est simplement resté assis là et a continué à être un chaton adorable. »
Megamind a néanmoins très mal vécu le fait de se retrouver seul et sevré de câlins après l'intervention. « Il était extrêmement agité et en colère parce que nous avions arrêté de le tenir dans nos bras », dit Sydney Mollentine.
Il a passé une semaine à la clinique vétérinaire et s'est complètement remis de son abcès.
Humane Society of Greater Kansas City / Facebook
Mieux encore ; il a été adopté par une famille aimante, celle de la personne qui l'avait découvert et emmené au refuge. « C’est donc un véritable retour aux sources, un moment parfait où la boucle a été bouclée », conclut la directrice de l'association.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
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