L'hiver dernier, dans une rue très fréquentée du Bronx, à New York (États-Unis), une chatte immobile et terrorisée a été repérée au fond d'un carton. Mise au chaud par les bénévoles de Little Wanderers NYC, Jaisa paraissait sauvée. Le plus dur, en réalité, restait à venir...

Son histoire, relayée par Love Meow, a débuté par un froid mordant, dans une rue du Bronx où la circulation ne s'arrêtait jamais. Dans sa boîte en carton, la petite chatte restait figée, visiblement terrorisée. Des passants ont fini par la remarquer, et les bénévoles de Little Wanderers NYC sont venus la chercher pour la mettre au chaud et en sécurité.

Baptisée Jaisa, la minette a été examinée de la tête aux pattes par un vétérinaire, puis confiée à une famille d'accueil, où elle a découvert le confort de la vie en intérieur. Ses bienfaiteurs se sont vite aperçu qu'elle attendait des chatons.

© Little Wanderers NYC

La rechute, une semaine après la mise à l'abri

7 jours après son arrivée, tout a basculé : Jaisa a refusé de manger et a perdu beaucoup de poids en très peu de temps. Ses soignants ont alors dû lui poser une sonde d'alimentation, afin qu'elle reçoive assez de nutriments.

Ses parents d'accueil, eux, n'ont pas baissé les bras, enchaînant les rendez-vous chez le vétérinaire, les traitements à heures fixes et les nuits passées à la surveiller. Un jour, l'état de la chatte a néanmoins exigé une admission en urgence : elle était gravement déshydratée, fiévreuse et aux prises avec une infection sévère des voies respiratoires supérieures.

© Little Wanderers NYC

Le retour de l'appétit et de la curiosité

Puis la courbe s'est inversée, lentement mais sûrement. Débarrassée de sa sonde, la chatte a retrouvé le chemin de sa gamelle sans aucune aide. Elle a aussi commencé à observer son nouvel environnement avec une curiosité inédite, elle qui n'avait jusque-là offert qu'un regard apeuré.

Les semaines de soins ininterrompus ont fini par payer. La chatte, libérée de sa fièvre, a repris du poids au fil des jours, et ses parents d'accueil ont pu de nouveau l'entendre ronronner et la voir pétrir les couvertures de ses pattes. Même au plus mal, d'ailleurs, elle n'avait jamais cessé de se montrer douce et affectueuse, un ronronnement toujours prêt à être émis malgré tout.

© Little Wanderers NYC

Un semestre plus tard, un nouveau départ en vue

Un semestre s'est écoulé depuis l'arrivée de Jaisa chez ses parents d'accueil, qui l'ont accompagnée au quotidien avec une patience à toute épreuve et une confiance intacte dans ses chances de guérison. Remise sur pattes, la rescapée peut désormais envisager la suite : une adoption dans un foyer qui sera enfin le sien.

Ses passe-temps favoris ? Un peu de sport avec ses balles, qu'elle poursuit d'un bout à l'autre de la pièce, de longues séances d'observation le museau collé à la vitre, et des siestes blotties contre les humains de son cœur, qu'elle pétrit de ses pattes. Câline, elle s'accommode aussi bien de la compagnie d'autres félins que d'une vie de seule vedette à la maison !

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