Face à un miroir pour la première fois, Suki, une chatte persane, a voulu savoir d'où venait l'image qui se tenait devant elle. La scène a été filmée, puis relayée par PetHelpful . Celle-ci soulève d'ailleurs une question : nos chats savent-ils vraiment qui les regarde dans la glace ?

En découvrant le miroir, Suki ne s'est pas contentée de s'admirer. « Suki essaie de comprendre d'où vient son reflet », annonçait le texte affiché à l'écran, et la Persane a bien multiplié les vérifications. La queue en mouvement, elle a commencé par scruter les alentours de la glace, à gauche comme à droite.

© @sukithepersiancat / TikTok

Le regard ne suffisant visiblement pas, la minette est passée au toucher. Cherchait-elle un congénère dissimulé tout près ? Peut-être. Sa patte est en tout cas allée explorer le côté du miroir, en suivant le bord.

Restait l'arrière, que Suki n'avait pas encore inspecté. Délaissant son reflet, elle s'est décalée d'un pas tranquille, puis a jeté un œil derrière l'objet pour voir ce qui s'y trouvait. Sa recherche n'a rien donné : l'endroit était vide !

Sous la vidéo, les internautes sont tombés sous le charme de cette boule de poils, certains s'amusant à imaginer ce qu'elle pouvait bien se demander devant pareille apparition.

Qui est ce chat dans la glace ?

Derrière la drôlerie de la scène se cache une question plus sérieuse : un animal sait-il que c'est lui qu'il aperçoit ? Certaines espèces semblent en être capables, les singes et les dauphins notamment.

Pour nos félins, le doute subsiste, car les scientifiques qui les ont observés devant une glace ne sont pas convaincus qu'ils comprennent ce qu'ils voient. Ils ne réaliseraient probablement pas que cette silhouette est la leur.

© @sukithepersiancat / TikTok

Les réactions, elles, varient d'un animal à l'autre. Certains matous se montrent agressifs face au miroir, quand d'autres s'en approchent avec curiosité. Avec ses coups d'œil répétés et son tour d'inspection, Suki se range dans la seconde famille.

Pourquoi ces face-à-face donnent-ils lieu à des attitudes si singulières ? Le site spécialisé dans la santé animale PetMD avance une piste : les chats semblent réagir comme devant un congénère, mais il manque quelque chose à la rencontre, peut-être l'odeur. Une absence qui pourrait expliquer bien des réactions inhabituelles. En tout cas, même si Suki ne sait pas vraiment qui se cache derrière cette drôle de silhouette, sa curiosité nous a au moins offert un joli moment de tendresse et de rire !