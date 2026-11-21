À Sarrebruck, en Allemagne, une chatte noire et blanche prénommée Maya s'est retrouvée coincée tout au fond d'une fosse à déchets, où des employés l'ont heureusement repérée un dimanche matin. Pour la récupérer, un sauveteur a dû s'y rendre en personne, le visage sous un masque, au cours d'une intervention des pompiers que rapporte L'essentiel . Dans quel état la minette allait-elle remonter ?

C'est dans la matinée du 15 novembre dernier que des employés attentifs du bunker à déchets de Velsen ont aperçu la chatte tout au fond de la fosse. D'après les pompiers, Maya se trouvait environ 15 mètres plus bas, en détresse, au milieu des 4 000 tonnes d'ordures entreposées sur place.

Comment s'est-elle retrouvée là ? S'est-elle glissée dans une benne à ordures avant que son contenu ne soit déversé dans l'installation, ou est-elle tombée accidentellement dans la fosse ? Personne ne le sait. Heureusement, la vigilance des employés a permis de la repérer à temps.

Pour tirer de là cette chatte coincée, les pompiers de Sarrebruck se sont appuyés sur une équipe de sauveteurs spécialisés, appelée en renfort afin de la ramener à la surface.

© Freiwillige Feuerwehr Saarbrücken / Facebook

Du premier coup de filet

Après avoir installé un dispositif de progression adapté, l'un de ces spécialistes, le visage protégé par un masque respiratoire, s'est engagé dans la trappe de déchargement pour gagner le fond du bunker. C'est là, parmi les amas de détritus, qu'il a trouvé Maya.

Il a alors fallu l'attraper... La chance était heureusement au rendez-vous : la chatte a été capturée au filet dès le premier essai !

© Freiwillige Feuerwehr Saarbrücken / Facebook

Après cette intervention particulièrement délicate, l'animal a enfin pu retrouver la surface. De retour à l'air libre, Maya semblait très fatiguée, sans toutefois présenter de blessure apparente. Les secouristes n'en sont pas restés là, puisqu'ils l'ont eux-mêmes conduite dans une clinique vétérinaire jusqu'à la clinique vétérinaire d'Elversberg.

Sur place, sa puce d'identification a été lue et sa propriétaire contactée. Cette intervention des pompiers leur a valu les remerciements de lecteurs, heureux de tomber sur une bonne nouvelle.

© Freiwillige Feuerwehr Saarbrücken / Facebook

Au total, 10 personnes du service d'incendie de Sarrebruck ont participé à cette intervention hors du commun.

Cette histoire rappelle combien la vigilance d'une seule personne peut faire la différence. Un employé attentif, des pompiers mobilisés et une puce électronique auront permis à Maya d'échapper au pire.

Après une aventure aussi éprouvante, cette petite chatte va enfin pouvoir retrouver ce qui compte le plus : la sécurité et la douceur de son foyer.