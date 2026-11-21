Voilà une mésaventure dont ce jeune Allemand se souviendra probablement longtemps ! Le 12 novembre dernier, alors qu'il voyageait à bord d'un train ICE, reliant Wiesbaden à Hambourg, un homme de 22 ans a eu la mauvaise surprise de voir son train repartir sans lui. Petit détail qui a son importance : son chat, lui, était toujours à bord !

Tout a commencé à la gare d'Uelzen en Basse-Saxe, comme le rapporte un communiqué de la police fédérale de Hambourg. Le jeune homme profitait alors d'un arrêt du train pour descendre sur le quai et s'offrir une petite pause cigarette. Sauf qu’il n’en avait pas le temps et que le train a très vite redémarré. Impossible pour lui de remonter à bord…

Son compagnon à 4 pattes, installé bien tranquillement dans sa caisse de transport à l’intérieur de la voiture, venait quant à lui de poursuivre le voyage sans son maître.

© Photo d'illustration

Le chat arrive à destination, mais pas son propriétaire

C'est à la gare de Hambourg-Harburg que l'histoire a pris une tournure pour le moins insolite. Vers 10 h 20, la compagnie ferroviaire Deutsche Bahn a signalé à la police fédérale allemande la présence d'un chat voyageant seul dans le train. Le contrôleur a alors remis l'animal aux policiers, qui l’ont pris en charge au commissariat.

Avec le chat se trouvaient également un sac à dos et une veste. Des affaires qui allaient justement permettre aux policiers de retrouver la trace de son propriétaire grâce aux coordonnées qu'elles contenaient.

© Bundespolizeiinspektion Hamburg

Contacté par téléphone, le jeune homme s’est présenté au commissariat vers 11 h 45. Il pouvait enfin récupérer sa boule de poils, qui avait une destination bien particulière : le minou devait être offert à son neveu !

Heureusement, tout est bien qui finit bien. Le petit chat a finalement retrouvé son propriétaire et les policiers ont eu droit à de chaleureux remerciements.

Une chose est sûre : la prochaine fois, ce jeune homme réfléchira peut-être à 2 fois avant de descendre du train pour une cigarette. Car visiblement, son chat, lui, n'avait pas prévu de faire de pause !

L’info Woopets – Que faire si on oublie son animal dans le train ?

Cela peut arriver, même si l'on espère que cela reste exceptionnel ! Si votre chien, votre chat ou même votre NAC est resté à bord alors que vous êtes descendu du train, pas de panique, mais il faut agir rapidement !

Prévenez immédiatement le personnel de la gare. Expliquez la situation à un agent et donnez-lui le maximum d'informations : numéro du train, destination, heure de départ et description de votre animal ;

Contactez la compagnie ferroviaire. En France , vous pouvez par exemple joindre SNCF Voyageurs au 36 35, tous les jours de 8 h à 20 h, si vous voyagez à bord d’un TGV. L'objectif est de faire prévenir les équipes à bord et à l'arrivée du train ;

, vous pouvez par exemple joindre SNCF Voyageurs au 36 35, tous les jours de 8 h à 20 h, si vous voyagez à bord d’un TGV. L'objectif est de faire prévenir les équipes à bord et à l'arrivée du train ; Ne tentez surtout pas de rattraper le train ou de descendre sur les voies. Laissez les agents organiser la récupération de votre compagnon en toute sécurité ;

Restez joignable. Communiquez votre numéro de téléphone et les coordonnées permettant de vous retrouver rapidement ;

Si vous apercevez un animal seul dans un train, prévenez également le contrôleur ou un agent SNCF. Ne tentez pas de le manipuler sans nécessité.

Et surtout, avant de descendre sur le quai, vérifiez que toute la famille est bien avec vous… y compris celle qui voyage dans une caisse de transport !