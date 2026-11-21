Une nuit de 2020, Greta, une Teckel noir et feu, a été volée avec 2 autres chiennes dans une caravane installée dans le jardin de Keri Arbel, une habitante du Shropshire (Angleterre). Cette dernière a eu beau placarder des affiches partout, les années ont passé sans qu'elle retrouve sa trace. Jusqu'à cette série d'appels manqués, un jour où elle se trouvait chez le coiffeur...

Récemment, Keri, 54 ans, a fini par rappeler l'un de ces numéros inconnus. Comme le rapporte le Mirror, un refuge du Cheshire se trouvait au bout du fil : son équipe avait retrouvé Greta, sa Teckel à poil ras volée 6 ans plus tôt et aujourd'hui âgée de 7 ans, errant dans les rues en périphérie de Manchester. « J'ai été tellement choquée. J'étais un peu engourdie pendant les premières 24 heures. Je pensais ne plus jamais la revoir », confie-t-elle.

Les retrouvailles n'étaient pourtant pas encore acquises. Une famille avec un enfant s'était manifestée auprès du refuge : elle appelait la chienne Girly, affirmait l'avoir achetée 1 an plus tôt à des dealers et demandait à pouvoir la garder.

Une fois sur place, Keri a découvert une chienne très amaigrie, aux griffes bien trop longues. Dès lors, elle a refusé de la laisser repartir avec cette famille et l'a ramenée à la maison.

Et Greta, dans tout ça ? En apercevant son humaine, elle a paru heureuse, d'après Keri, et s'est mise à remuer la queue, une première selon le personnel du refuge. Puis elle s'est installée sur ses genoux pendant 1 h 30, le ventre offert aux caresses.

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Minuit, une porte de caravane tordue

Tout avait commencé en 2020. Keri avait sauvé de Hongrie 3 chiennes, Greta, Nancy et Emily-Rose, qui n'avaient jamais vécu dans une maison. Comme ce nouveau cadre les stressait, explique-t-elle, elles étaient logées dans une caravane chauffée installée au jardin, le temps de s'habituer à leur nouvelle vie.

Une nuit, peu avant minuit, un cri terrible a fait sursauter la quinquagénaire. Dehors, la porte de la caravane était tordue et l'intérieur vide : des voleurs venaient d'embarquer les 3 chiennes dans une camionnette blanche d'artisan. Son mari et le compagnon de sa fille se sont lancés à sa poursuite en voiture, avant de la perdre de vue.

Des affiches ont alors fleuri partout. Environ 4 semaines plus tard, la police a retrouvé Nancy à Widnes, attachée à un cabanon sur un campement, le poil entièrement rasé. Greta et Emily-Rose, elles, sont restées introuvables, et seuls des escrocs se sont manifestés au fil des années. L'un assurait que les chiennes se trouvaient en Irlande, un autre exigeait 2 000 £ en liquide, à déposer sur un banc. L'argent a bien été ramassé, mais personne n'a rendu les disparues.

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Greta a retrouvé Nancy, Emily-Rose manque toujours

Aujourd'hui, Greta passe ses journées blottie contre Nancy sur un coussin moelleux en forme de donut. Elle s'est très bien installée, même si elle avale sa gamelle avec une telle gloutonnerie qu'il faut la nourrir à part.

« C'est merveilleux de l'avoir à la maison. C'est un amour, c'est comme si elle n'était jamais partie ! », se réjouit Keri, avant d'ajouter : « Il n'y a pas une once d'agressivité en elle. Je ne comprendrai jamais pourquoi on prend les chiens des gens, ce sont de tristes individus. »

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Durant toutes ces années, Keri a pu compter sur Muddypawscrime, un groupe Facebook qui diffuse actuellement des avis de recherche pour 80 animaux disparus. « C'est notre plus long cas de chien disparu », souligne sa cofondatrice Karen Field, 67 ans. Elle en tire un rappel : la puce d'identification doit rester à jour, avec l'alerte vol toujours active et les bonnes coordonnées, surtout après un déménagement.

Reste Emily-Rose, dont sa famille est toujours sans nouvelles. « Maintenant, il faut retrouver Emily-Rose », conclut Karen.