Lorsque ses sauveteurs l'ont recueillie, Suki portait de nombreuses tiques accrochées à son pelage, et cette infestation avait laissé la jeune chienne amaigrie et très affaiblie. Présentée comme abandonnée, elle a rejoint une famille d'accueil qui l'a débarrassée de ses parasites avant de la soigner. Restait à savoir si la petite rescapée aurait la force de remonter la pente...

Son histoire, relayée par le média Pet Helpful, commence avec un état inquiétant. Au moment de son sauvetage, les tiques couvraient en grand nombre le corps de Suki, dont la maigreur trahissait la faiblesse. Ceux qui l'ont recueillie l'ont placée en famille d'accueil, un cadre propice à sa remontée.

Dès son arrivée chez les bénévoles, la mère d'accueil s'est attelée à une tâche minutieuse : ôter les parasites un par un, jusqu'au dernier. Un geste patient, mais indispensable pour la petite rescapée.

© @redbuddogranch / Instagram

Une chienne souffrant d'anémie

Cette infestation avait eu une conséquence sérieuse : la jeune chienne était devenue anémique. Suki a reçu un vaccin chez le vétérinaire ainsi qu'un traitement destiné à écarter tout risque d'infection et à contrer cette anémie, et elle a commencé à prendre des compléments alimentaires.

Très maigre, Suki n'avait alors presque plus de forces, mais elle se trouvait entre des mains attentives. Le retrait des tiques, les soins apportés à ses blessures et une semaine d'attentions ont fini par porter leurs fruits.

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Comme si rien ne s'était passé

Au bout de quelques jours, le changement sautait aux yeux : Suki avait repris du poids et se montrait nettement plus active. Les compléments semblaient faire leur œuvre, lui rendant peu à peu son énergie.

Le plus réjouissant ? La voir se mêler aux autres chiens accueillis par sa famille. Dans son foyer provisoire, la boule de poils se roulait dans l'herbe et courait avec ses camarades, aussi joueuse qu'eux, comme si rien ne lui était jamais arrivé.

Son évolution, partagée sur le compte Instagram @redbuddogranch, a touché de nombreux internautes, qui ont salué sa force de caractère face à ce qu'elle avait traversé. Sa famille d'accueil comme ses admirateurs lui souhaitent le meilleur pour la suite, puisque la jeune chienne a été proposée à l'adoption.

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Le conseil de Woopets : quels sont les bons gestes pour retirer une tique sur un chien ?

Les tiques se rencontrent surtout d'avril à novembre et représentent un réel danger, pour nos compagnons comme pour nous. Gardez toujours un tire-tiques à portée de main afin d'ôter le parasite sans risque.

Dégagez ensuite l'intrus d'un mouvement de rotation, sans à-coup, puis assurez-vous que la tête n'est pas restée dans la peau avant de désinfecter. Gardez un œil sur la zone pendant les prochaines semaines. En cas de signes anormaux (inflammation, fièvre...), contactez votre vétérinaire.