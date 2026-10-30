Une Golden Retriever de 11 ans erre au bord d'une route, 2 voyageurs l'embarquent dans leur road trip (vidéo)

Près de Knysna, en Afrique du Sud, Joshua Rubin et son ami Daniel roulaient quand une Golden Retriever âgée est apparue au bord de la route. La chienne semblait en difficulté, et les 2 amis, pourtant lancés dans un long road trip à travers le pays, se sont arrêtés aussitôt. Que faire d'une telle rencontre en plein voyage ?

Son histoire, relayée par The Dodo, démarre sur le bas-côté d'une grande route, où Joshua Rubin a repéré une Golden Retriever qui semblait en difficulté. Une scène qui l'a d'autant plus marqué qu'elle sort de l'ordinaire dans son pays. « Voir un Golden 4etriever dans cet état, errant le long d'une autoroute, n'est pas quelque chose que l'on croise très souvent en Afrique du Sud », confie-t-il.

À peine Joshua et Daniel avaient-ils quitté la voiture que la chienne leur a accordé sa confiance. « Elle a couru droit vers nous », raconte le voyageur, qui a eu l'impression qu'elle sentait que ces 2 inconnus étaient là pour l'aider.

Restait à décider de la suite. Les 2 compères n'en étaient qu'au milieu d'une traversée du pays d'un bout à l'autre, mais ils savaient qu'ils ne pouvaient pas laisser une chienne âgée seule à cet endroit. Ils ont donc choisi de l'emmener, et le road trip s'est poursuivi avec une passagère supplémentaire.

Une troisième passagère qui trouve vite sa place

« Quand elle est arrivée, elle est devenue le troisième membre de notre petite équipe », explique Joshua. Ce qu'il a trouvé remarquable, c'est la façon dont la nouvelle venue s'est intégrée au duo, tout naturellement.

Mais son état, lui, réclamait des soins. Couverte de tiques, le pelage lourdement emmêlé, la chienne a d'abord eu droit à un bon bain, avant que ses sauveteurs ne la conduisent chez le vétérinaire pour un examen complet.

© Joshua Rubin

Ce que la puce électronique a révélé

La lecture de sa puce électronique a ensuite donné un visage à l'inconnue : elle s'appelait Mia, avait 11 ans et était portée disparue depuis 7 semaines. Derrière cette disparition, une famille endeuillée : le propriétaire de la chienne était décédé, et ses proches faisaient de leur mieux pour s'occuper d'elle.

© Joshua Rubin

Une discussion s'est alors engagée entre cette famille et le voyageur, afin de déterminer ce qui conviendrait le mieux à la Golden Retriever. « C'était évidemment une décision difficile et émouvante pour eux, mais après avoir discuté, nous avons tous convenu que le mieux pour Mia était de rester avec nous plutôt que de devoir déménager et s'adapter à un nouveau foyer », précise Joshua.

Dès qu'il a su qu'elle était disponible, Joshua n'a pas tergiversé et l'a adoptée. La boule de poils croisée sur le bas-côté a ainsi gagné un foyer aimant pour ses vieux jours !

© Joshua Rubin



