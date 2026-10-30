À 73 ans et sans domicile, elle retrouve sain et sauf son chien volé pendant son sommeil

Après une longue période d'angoisse et une disparition aux circonstances pour le moins troublantes, une septuagénaire sans domicile fixe a finalement pu retrouver Beau, son fidèle compagnon à 4 pattes. Si le chien est sain et sauf, les images de vidéosurveillance ont révélé un comportement particulièrement choquant : des individus l'avaient d'abord ramené auprès de sa maîtresse endormie avant de revenir le chercher une quarantaine de minutes plus tard. L'enquête a permis de faire avancer l'affaire, qui s'est soldée par la citation à comparaître d'une femme pour vol au premier degré..

Beau, un chien de 2 ans, a été rendu à sa maîtresse, une femme de 73 ans sans-abri qui dormait avec lui dans le centre-ville d'Eugene, dans l'État de l'Oregon (États-Unis), lorsqu'il a disparu. L'affaire s'est conclue par la citation à comparaître d'une suspecte pour vol au premier degré.

C'est le 23 septembre 2015, à 2h15 du matin, que la septuagénaire s'est présentée au poste de sécurité publique du centre-ville d'Eugene pour signaler la disparition de son compagnon, un Border Collie à la robe tricoloree, rapportait KEZI 9 News. Elle s'était endormie à l'angle de West Broadway et d'Olive Street, l'animal à ses côtés ; à son réveil, celui-ci n'était plus là.

Ramené en laisse, puis emporté 45 minutes plus tard

Des images vidéo ont éclairé ce qui s'était produit pendant son sommeil : vers 00h30, Beau s'était éloigné de l'endroit où elle reposait.

Tandis que sa maîtresse dormait encore, plusieurs personnes ont reconduit l'animal jusqu'à elle, laisse en main, avant de l'attacher à proximité.

Au bout de 45 minutes environ, ces mêmes individus ont fait demi-tour : une fois la laisse libérée, elles sont reparties en compagnie du chien.

Beau retrouvé indemne, une femme identifiée et poursuivie pour vol au premier degré

Le 13 septembre, la septuagénaire avait déjà été agressée dans le centre-ville d'Eugene : alors qu'elle était assise à Kesey Square avec son chien, un homme sans domicile lui avait délibérément foncé dessus à vélo, à plusieurs reprises.

Selon la police d'Eugene, Beau a finalement été retrouvé et rendu à sa propriétaire le 29 octobre. L'affaire a été traitée comme un vol au premier degré, le Border Collie étant un animal de compagnie, et une femme a été citée à comparaître pour ce motif.

Sur sa page Facebook, la police d'Eugene a partagé une vidéo émouvante, celle des retrouvailles de Beau et son humaine. La voici :