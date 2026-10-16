Un dîner au restaurant s'est récemment changé en tête-à-tête inattendu pour Megan Harrington : sans prévenir, un chat roux a en effet pris place à sa table, puis sur ses genoux, pour partager son assiette. La vidéo de cette scène amusante, publiée sur son compte Instagram et relayée par CatTime , a charmé les internautes qui l'ont visionnée près de 9 millions de fois !

C'est bien connu : un chat ne demande jamais la permission avant de s'inviter à table. Megan Harrington peut d'ailleurs en témoigner ! Alors qu'elle dînait au restaurant pendant ses vacances à Lombok en Indonésie, un matou roux s'est assis sur une chaise, à la table où elle prenait son repas. Il semblait attiré par le contenu de son assiette et paraissait déjà sous le charme de sa voisine de table...

Un convive sans réservation

Dans la vidéo immortalisant la scène, on voit ainsi le minou sauter sur la table et s'approcher de Megan pendant qu'elle mangeait ; elle lui a poliment demandé ce qu'il voulait, et il lui a répondu d'un miaulement tout doux. Dans la légende de sa publication, l'intéressée a résumé la situation en quelques mots : « Je me suis retrouvée par surprise à un rendez-vous. »

La suite avait d'ailleurs tout d'un vrai rendez-vous ! Le petit félin s'est installé sur les genoux de la jeune femme et leur dîner en duo a commencé, celle-ci lui tendant un morceau de son repas avant de lui glisser un « Je t'en prie. » pendant qu'il le dégustait.

© @megs_harrington / Instagram

Le minou n'avait pourtant pas dit son dernier mot ! Toujours sur les genoux de sa nouvelle amie, il s'est retrouvé dans ses bras et a réclamé une autre bouchée, que Megan lui a accordée en prévenant que ce serait le dernier morceau.

Mais le petit moustachu a continué de miauler. Sa compagne de table lui a alors offert quelques caresses sur le museau et comme ce grand gourmand, en voulait visiblement encore, elle l'a nourri une fois de plus, avec douceur.

Un merci, mais pas d'addition

La vidéo s'est achevée sur une note tendre, Megan caressant son invité et le remerciant d'avoir dîné avec elle. Dans la légende, elle a toutefois ajouté, non sans humour : « J'aurais dû lui faire payer l'addition après. »

© @megs_harrington / Instagram

Sous la publication, les commentaires d'internautes, eux aussi sous le charme, ont afflué. Certains ont voulu connaître le fin mot de l'histoire : « Quel adorable rendez-vous ! Comment c'était ? » Un autre a lancé : « Il est roux ; il t'a choisie. RAMÈNE-LE CHEZ TOI. » Un 3e a conclu : « Avec une bouille pareille, le chat peut avoir toute l'assiette. »

Une chose est sûre : ce convive sans réservation a séduit bien au-delà de sa table…