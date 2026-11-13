Son maître révise et gratte le cou de son chaton de 7 semaines, lové sur son avant-bras (vidéo)

Réviser avec un chaton de 7 semaines lové dans les bras, c'est possible… à condition d'avoir un assistant comme Bonnie. Ce petit tigré s'est installé sur l'avant-bras de son maître, occupé devant son ordinateur portable, et il semblait bien décidé à prendre part à la séance de travail. La vidéo, partagée sur Instagram, révèle une manière de réviser pas tout à fait comme les autres...

C'est bien connu : les chats s'installent volontiers là où leur humain a justement besoin de ses 2 mains. Bonnie ne fait pas exception à la règle. Le compte @bonbondowneyjr, qui raconte sur Instagram les facéties de cette boule de poils âgée de 7 semaines, a partagé une scène de révisions peu ordinaire, relayée par CatTime.

Un chaton dans l'inventaire

« Quand tu as un chaton dans ton inventaire mais que tu dois aussi étudier », a écrit le jeune homme en légende, à la manière d'un joueur qui passe en revue son équipement avant une mission.

© @bonbondowneyjr / Instagram

L'équipement en question se laissait porter : Bonnie était allongé sur le bras de son maître pendant que celui-ci étudiait sur son ordinateur portable, et ce passager supplémentaire ne semblait pas le déranger.

Stylo et calculatrice entre les pattes

Le petit tigré ne s'est pas contenté d'occuper l'avant-bras de son humain. Il tenait un stylo, que le jeune homme pouvait lui reprendre dès qu'il en avait besoin. Est ensuite venu le moment des calculs, et là encore, Bonnie a joué son rôle : c'est lui qui tenait la calculatrice, que son maître a utilisée sans difficulté grâce à ce support un peu particulier. Tout le monde ne peut pas se vanter d'avoir un chaton qui garde le matériel de révision à portée de main !

Le jeune homme, lui, n'a pas oublié son assistant : tout en se servant de la calculatrice que Bonnie tenait pour lui, il lui a gratté le cou au passage.

Un assistant qui pique du nez

Il faut bien l'avouer, l'assistant en question n'avait pas vraiment l'air de suivre le cours... Calé contre le bras de son maître, Bonnie gardait les yeux fermés, comme parti pour une longue sieste. Le chaton semblait surtout apprécier la chaleur des bras de son humain, stylo et calculatrice toujours entre les pattes.

© @bonbondowneyjr / Instagram

La vidéo a déjà franchi les 2,3 millions de vues et les 309 000 mentions j'aime. Dans les commentaires, les internautes se sont amusés, avec tendresse, de ce minou qui prête main-forte pour des tâches qui ne réclament pourtant aucun chat, l'un d'eux rêvant même de se procurer une calculatrice féline du même genre. Une chose est sûre : avec Bonnie dans l'inventaire, les révisions se sont faites à 2, même si l'un des 2 semblait plutôt avoir piqué du nez...