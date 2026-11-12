Un policier traverse l'eau avec une chienne de soutien émotionnel dans les bras pour l'évacuer avec ses maîtres

John et Heidi Edwards vivent à Lamplighter Village, dans le comté de Brevard (Floride), l'un des quartiers les plus touchés par des crues soudaines survenues le lundi 4 novembre. Lorsque l'eau a cerné leur maison, le couple a refusé d'évacuer sans Eris, sa Labrador de 4 ans, et a composé le 911, rapportait FOX 35 Orlando . Depuis, une photo prise ce jour-là circule sur les réseaux sociaux.

Dans le comté de Brevard, en Floride, où l'eau se retire lentement, les équipes de secours ont enchaîné les interventions. L'une d'elles a pourtant retenu l'attention bien au-delà du quartier : un cliché, diffusé sur les réseaux sociaux, montre un shérif adjoint du comté d'Orange progressant dans une eau boueuse, une Labrador Retriever de 4 ans dans les bras pour la mettre à l'abri.

« C'est tout simplement mon amie. Elle ne me quitte pas »

La chienne s'appelle Eris, un prénom qu'elle partage avec la déesse du chaos. À Lamplighter Village, l'un des secteurs les plus durement frappés du comté par les crues du 2 novembre, la montée des eaux a fini par cerner la maison familiale, où l'animal et ses maîtres se sont retrouvés pris au piège.

Pour John et Heidi Edwards, laisser la Labrador sur place n'a jamais été envisagé. John a subi des AVC et souffre de démence ; Eris ne le quitte pas et occupe une place essentielle dans la maison. « C'est tout simplement mon amie. Elle ne me quitte pas », résume-t-il. Son épouse, elle, y voit davantage qu'une simple présence : « C'est un animal de soutien émotionnel qui nous a certainement été envoyé par Dieu, sans aucun doute ! », lance-t-elle.

© FOX 35 Orlando

Plus de 4 heures à guetter les secours

Lorsque l'eau s'est rapprochée de la porte, Heidi a compris qu'il fallait partir. Elle a composé le 911 pour demander de l'aide, puis l'attente a commencé : plus de 4 heures se sont écoulées avant que les secours n'atteignent la maison. Parmi les premiers à répondre à cet appel figurait Benjamin Hayden, shérif adjoint du comté d'Orange.

Il a avancé à pied dans l'eau jusqu'au couple, a soulevé Eris dans ses bras et a guidé la famille vers la sortie. John et Heidi ont ensuite été aidés à monter à bord d'un bateau, et la petite famille a pris la direction de la terre ferme.

Heidi a raconté que le secouriste les avait aidés dans le moment le plus dévastateur qu'ils aient traversé, le sourire aux lèvres, en leur assurant que c'était pour cela que son équipe s'entraînait et qu'elle s'occupait d'eux. Elle aimerait aujourd'hui le serrer dans ses bras pour le remercier.

Pour Benjamin Hayden, intervenir en pleine catastrophe naturelle n'a rien de nouveau. En 2022, dans des circonstances comparables, il avait déjà attiré l'attention du public après avoir secouru un chien bloqué dans le sillage de l'ouragan Ian. Cette fois, il n'était pas disponible pour s'exprimer au moment de la diffusion du reportage consacré au sauvetage.

« Je n'avais jamais vu autant d'eau »

Autour des Edwards, les habitants de Lamplighter Village font le compte de ce qu'ils ont perdu : des véhicules, des effets personnels, parfois une partie de leur logement. « Je n'avais jamais vu autant d'eau envahir toute une communauté et mettre autant de temps à baisser », raconte Mona James, qui réside elle aussi dans le quartier. Depuis la tempête, cette voisine et d'autres résidents vont de porte en porte pour apporter des repas et des provisions à ceux qui ne peuvent pas quitter leur domicile.

Personne ne sait encore combien de temps il faudra pour que l'eau se retire complètement et que les autorités jugent les maisons sûres pour un retour durable et des réparations ; aucune estimation officielle des dégâts n'a été communiquée pour le quartier. Dans cette période difficile, les gestes des voisins et des secouristes redonnent un peu d'espoir à des familles comme les Edwards. Heidi confie que les siens s'accrochent à ces petits moments, tout ce qu'il leur reste.