Un chiot aboie face à un homme armé d’un couteau pendant qu’un père met son fils de 5 ans à l’abri

A Brighton, dans le sud de l'Angleterre, un père, son fils de 5 ans et Mars, leur chiot de 6 mois, partis acheter une glace au chewing-gum dans un café, ont vu un homme brandissant un grand couteau s'avancer vers eux. Pour mettre l'enfant à l'abri, le papa a dû lâcher le jeune chien, dont les aboiements ont attiré l'attention de l'agresseur pendant quelques secondes.

Cette sortie de fin de journée, dans une station balnéaire située au sud de Londres, a basculé au moment de quitter le café. Le père de famille a raconté la scène à The Argus : ce qui ressemblait d'abord à une situation curieuse s'est changé en menace en quelques instants.

« Il brandissait un couteau »

« Un homme tenait la fenêtre du taxi ouverte et courait avec la voiture, ce qui était inhabituel », a décrit le maître du chiot. Le véhicule a ensuite pris de la vitesse dans la rue, forçant l'individu à lâcher prise ; aux yeux du père, celui-ci semblait alors chercher quelqu'un d'autre à prendre pour cible. « Il brandissait un couteau, qui était très grand, s'approchait de nous en criant quelque chose », a-t-il poursuivi.

Avec un chien au bout de la laisse, le père n'avait aucun moyen de protéger son fils ; il a donc relâché Mars et a couru vers un restaurant voisin, l'enfant avec lui. Pendant ce temps, les aboiements du chiot ont retenu l'attention de l'homme armé, ce qui a laissé au papa le temps nécessaire, quelques secondes à peine, pour mettre le petit en sécurité.

Un chiot tremblant, le pelage ensanglanté

Une fois son garçon en sécurité, le père est retourné chercher le chiot, inquiet pour lui.

« À mon retour, Mars tremblait et était entouré de 12 personnes ; son pelage était couvert de sang. Le suspect était au sol », se souvient-il.

© The Argus

Devant tout ce sang, ses proches comme les témoins rassemblés autour de lui étaient persuadés que Mars avait été touché et qu'il fallait le conduire sans attendre chez un vétérinaire. Le jeune chien ne portait pourtant aucune blessure.

Soulagé, son maître a aussitôt vu en lui « le héros du jour ». De retour à la maison, le jeune chien a eu droit à de nombreuses friandises, parmi lesquelles un grand os de bœuf, l'une de ses gourmandises favorites.

© The Argus

Du côté des forces de l'ordre, la police du Sussex a fait état de 2 blessés : le premier, âgé de 29 ans, a été touché à l'oreille ainsi qu'au visage ; le second, 28 ans, a reçu un coup au visage à travers la vitre du taxi. Le suspect a été placé en détention, tandis que l'enquête se poursuit.