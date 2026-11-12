Un chien blessé court vers sa sauveuse et se jette dans ses bras dès leur première rencontre (vidéo)

Quand un jeune Staffordshire Bull Terrier blessé à une patte arrière a croisé la route d'une enseignante, il a foncé droit dans ses bras avant de s'y abandonner complètement. La scène, filmée et partagée sur Instagram, a de quoi faire fondre. Mais derrière ce câlin se cache une attente… Tt un appel bien précis.

Son histoire, relayée par le média animalier Dog Time, commence aux abords d'une école, celle où travaille la femme qui lui est venue en aide. C'est là que le chien, âgé d'environ 2 ans, a été découvert.

© @hannahbullnectar / Instagram

Lorsque des personnes se sont approchées pour lui porter secours, ce Staffordshire Bull Terrier ne s'est pas débattu, alors même que l'une de ses pattes arrière était blessée.

La séquence mise en ligne sur Instagram montre leur premier face-à-face. À peine a-t-il aperçu l'enseignante que le Staffy s'est mis à sautiller, puis a couru droit vers elle pour se jeter dans ses bras. Elle l'a serré contre elle et l'a caressé, puis l'animal s'est détendu tout entier au creux de son étreinte. On dirait presque des retrouvailles entre vieux amis, alors qu'ils venaient tout juste de faire connaissance.

© @hannahbullnectar / Instagram

« Très doux et affectueux »

Grattouilles, caresses sur le ventre... Le câlin s'est prolongé et le rescapé a paru visiblement réconforté, comme s'il avait compris qu'il était enfin en sécurité.

Très doux, affectueux, extrêmement résilient, voilà comment sa sauveteuse le présente dans le texte incrusté sur les images, en précisant qu'il ne demande qu'à être aimé.

« Il a la personnalité la plus douce et la plus aimante ! Tout ce qu'il veut, c'est de l'affection et quelqu'un qui l'aime », écrit-elle sous sa publication.

Au refuge, en attendant une famille

Les premières images laissent découvrir le Staffy tout sourire. Mais pour l'instant, le chien vit dans un refuge, où il attend qu'une famille veuille bien de lui.

La vidéo de l'enseignante est avant tout un appel lancé à tous ceux qui pourraient offrir un toit à ce chien blessé. « Sortons ce gentil garçon du refuge pour l'installer dans un foyer aimant ! », lance-t-elle en légende.

© @hannahbullnectar / Instagram

Sous la publication, les internautes ont apporté leur soutien au toutou et relayé l'annonce. « Il suffit de le regarder pour voir à quel point il est adorable », écrit un utilisateur du réseau social. « Il est trop mignon ! », commente un autre.

Reste maintenant à trouver le foyer qui lui ouvrira sa porte ! « Certaines candidatures sont en cours de traitement ! On approche du but », confie l'auteure de la vidéo.