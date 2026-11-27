À Barking, dans l'est de Londres, une jeune chatte errait avec un morceau de tuyau coincé autour de la tête et du cou, détalant dès que quelqu'un tentait de l'approcher. Envoyé sur place par l'association Celia Hammond Animal Trust, Matt est arrivé le matin et a dû s'armer de patience pour la mettre à l'abri. Il ne se doutait pas que l'examen à la clinique réserverait une surprise à toute l'équipe…

Dès que l'alerte est parvenue au Celia Hammond Animal Trust, Matt a pris la route de Barking, comme le raconte I Heart Cats. Manger, boire, se déplacer : tout cela pouvait devenir compliqué pour la minette, tant l'objet semblait lui enserrer la tête et le cou. Depuis combien de temps le portait-elle ? Personne ne le savait.

© Celia Hammond Animal Trust

Matt patiente, la chatte s'éclipse

Comme l'animal filait à la moindre approche, le sauveteur a misé sur une cage-piège actionnée par télécommande, qui lui permettait de rester en retrait jusqu'à l'instant propice. Arrivé dès le matin, il s'est installé pour une attente qui allait s'étirer sur de longues heures.

La camionnette de Matt et le piège ont d'abord éveillé la curiosité de la chatte, qui s'est approchée du véhicule et s'est même perchée sur la cage, tout en restant à l'extérieur. Elle s'est ensuite volatilisée pendant 5 heures. Comme l'équipe savait qu'elle dormait sur un canapé abandonné, dans un terrain clôturé voisin d'une école, elle est restée dans les parages.

Elle n'a refait surface qu'après la sortie des classes. Matt avait garni la cage de sardines, et la chatte s'est jetée dessus avec appétit ; il a alors pu la capturer sans lui faire le moindre mal.

Il l'a aussitôt conduite à la clinique vétérinaire de l'association, à Canning Town, où l'équipe a découpé le tuyau avec précaution. Bonne nouvelle : elle n'avait aucune blessure. Mieux encore, loin de la rue, la boule de poils s'est révélée très câline, à la grande surprise de ses sauveteurs.

© Celia Hammond Animal Trust

Ce que cachait sa puce électronique

En l'examinant, les vétérinaires ont détecté une puce électronique. Le fichier renvoyait à une famille installée dans un secteur de Londres, à des kilomètres de là. Surtout, la minette y figurait comme disparue depuis début mars, c'est-à-dire depuis près de 8 mois.

Son humain n'avait pourtant pas ménagé sa peine pour la retrouver : signalement de la disparition grâce à la puce, appels lancés sur les réseaux sociaux, avis de recherche placardés dans son quartier, voisins priés d'ouvrir l'œil...

Comment a-t-elle atterri si loin de chez elle ? Le mystère reste entier. L'homme n'a aucun lien connu avec Barking, et l'équipe n'a pas pu déterminer si sa chatte était montée dans un véhicule ou si quelqu'un l'avait emmenée jusque-là.

© Celia Hammond Animal Trust

Prévenu par l'association, il est resté stupéfait en apprenant que sa compagne à 4 pattes était en vie et l'attendait à la clinique de Canning Town. Il s'y est rendu sans attendre pour la récupérer.

Depuis, des nouvelles sont parvenues au Celia Hammond Animal Trust : détendue dès son arrivée à la maison, la chatte se comporte comme à son habitude. L'association espère que cette histoire encouragera davantage de familles à faire pucer leur animal, et à tenir leurs coordonnées à jour.