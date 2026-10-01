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Après son abandon avec sa sœur, ce chaton réservé devient un pot de colle dans sa famille d’accueil


Ecrit par Perrine Dubreuil dans la catégorie Emotion
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Ces 2 chats ont été confrontés à l’insécurité à l’âge de 7 semaines puis se sont soutenus pour se reconstruire, auprès d’une association très impliquée. Le frère et la sœur s’épanouissent désormais dans un foyer d’accueil aimant, qui va tout faire pour les amener à une adoption réussie.

Illustration : "Après son abandon avec sa sœur, ce chaton réservé devient un pot de colle dans sa famille d’accueil"
© Love Meow

Surnommés les inséparables, Mittens, le mâle, et Billie, la femelle, ont toujours évolué ensemble. Sortis de leur timidité, ils profitent maintenant d’un doux quotidien qui leur permet graduellement de panser leurs plaies.

Illustration de l'article : Après un abandon violent, 2 chatons de 7 semaines comptent l’un sur l’autre pour avancer

Love Meow

Le calme avant la tempête

Le duo de félins vivait à Compton (Californie, États-Unis) avec un jeune homme qui leur avait offert un toit alors qu’ils avaient déjà connu l’errance, très jeunes. Confronté à un changement de situation de vie, le propriétaire s’est séparé des chatons. Mittens et Billie se sont retrouvés dans la rue, à 7 mois, exposés à de multiples dangers.

La fin de l’errance

Par chance, raconte Love Meow, le duo a rapidement été repéré par Friends of Normie, une association locale qui a pu mettre les chatons en sécurité.

Dès lors les personnalités de l’un et de l’autre ont pu rayonner au sein d’une famille d’accueil qui leur a offert un environnement bienveillant, et suffisamment d’espace pour s’épanouir.

Illustration de l'article : Après un abandon violent, 2 chatons de 7 semaines comptent l’un sur l’autre pour avancer

Love Meow

Apprivoiser en duo

Les changements de vie sont souvent très difficiles à vivre pour les chats, encore plus lorsque les circonstances sont telles. Au départ, Mittens et Billie restaient sur la réserve, puis se sont aventurés, lentement, mais sûrement dans leur nouvel environnement.

Mittens, le plus observateur du duo, a compris qu’il avait affaire à des humains bienveillants, et a baissé sa garde jusqu’à devenir un vrai petit pot de colle. Billie, plus extravertie que son frère, a émis moins de réserve, en particulier pour ce qui concerne les visiteurs.

Malgré ces explorations à des rythmes différents, Mittens et Billie sont toujours restés soudés, s’apportant un soutien immense et émouvant.

Pourquoi adopter un duo de chats ?

Adopter 2 chats en même temps peut être une source d’appréhension, mais les avantages sont nombreux pour les chats eux-mêmes et pour les adoptants. On observe notamment :

  • Une sociabilité facilitée avec une connaissance assez rapide des codes félins
  • Une anxiété moindre chez les chats qui se rassurent, notamment lorsqu’ils sont seuls
  • Une énergie canalisée et des moments de jeu riches et stimulants
  • Un bien-être et une complicité qui forcent l’admiration

L’adoption d’un duo s’anticipe, notamment en termes de coût financier concernant les soins vétérinaires et le matériel nécessaire.

Photo de Perrine Dubreuil

Par Perrine Dubreuil
Rédactrice web

Ayant grandi entourée d'animaux, Perrine a passé son enfance avec des chats, des chiens et des oiseaux. Après des études en lettres et en arts, elle s'est dirigée logiquement vers la rédaction. Elle prend aujourd'hui un réel plaisir à partager les récits captivants de nos compagnons à quatre pattes sur Woopets.

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