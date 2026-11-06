L'ancien propriétaire de ce chat de 12 ans refuse de le reprendre, une voisine le voit errer et l'adopte

Un gros chat roux qui déambule dans le quartier sans avoir l'air d'y être à sa place : voilà ce qu'a remarqué Alex en croisant Red, un matou de 12 ans qui venait de se retrouver dehors du jour au lendemain. Intriguée par ce félin aux allures de chat de salon, elle a cherché à comprendre ce qu'il faisait là. Il a fallu l'aide d'un voisin pour obtenir la réponse…

Son histoire, qu'elle a confiée à Newsweek, commence par une silhouette impossible à manquer. Difficile, en effet, d'ignorer un chat roux de ce gabarit ! Ce qui a surtout retenu l'attention d'Alex, c'est l'impression que ce gros félin n'avait rien d'un chat des rues.

Pourquoi se trouvait-il soudain à l'extérieur ? La question la taraudait, car elle était persuadée que l'animal n'avait jamais vécu dehors et qu'il s'y retrouvait sans l'avoir choisi. Après plus de 10 ans passés dans un foyer, Red était pourtant bel et bien livré à lui-même.

© u/alexet525 / Reddit

Un chat qui avait besoin d'une vraie famille

Avec son entourage, Alex a donc commencé par lui apporter à manger chaque jour, tout en gardant un œil sur lui. Au bout d'une semaine, un habitant du voisinage a fourni l'explication qui manquait. « Nous l'avons nourri dehors pendant une semaine, et une autre personne nous a dit qu'il avait été laissé derrière lui quand les voisins sont partis », raconte-t-elle.

Cette explication ne changeait rien à la situation du félin. « Il ne s'épanouissait pas du tout dehors, comme certains chats peuvent le faire. Alors nous l'avons fait entrer », explique Alex. Le senior aux pattes de velours a ainsi franchi le seuil de sa maison.

Restait une hypothèse à vérifier : et si ses propriétaires l'avaient laissé là par erreur ? Alex a conduit le chat de 12 ans chez le vétérinaire, en espérant qu'une puce électronique permette de les joindre. Red en portait bien une, mais la personne enregistrée a fait savoir qu'elle ne souhaitait pas le reprendre. Pour sa bienfaitrice, la décision s'est alors imposée d'elle-même : elle garderait le matou pour de bon.

Bienvenue à la maison, Red !

Sur Reddit, au sein de la communauté r/cats, elle a annoncé la nouvelle en partageant une photo du nouveau membre de sa famille : « Les voisins ont déménagé et ont laissé leur gentleman senior de 12 ans. Bienvenue dans ta nouvelle maison, Red ! », a-t-elle écrit.

Plus de 17 000 votes positifs et près de 500 commentaires ont suivi, les internautes ne cachant pas leur surprise devant le choix de ses anciens détenteurs tout en souhaitant le meilleur à Red.

Chez Alex, le félin prend ses marques en douceur, installé pour l'instant dans la chambre d'amis. Une étape de transition, puisque la maison compte déjà un chat et un chien, que leur adoptante préfère habituer progressivement à cette présence. Les présentations attendent par ailleurs le prochain rendez-vous vétérinaire et son feu vert sur la santé de Red.

Faut-il craindre cette cohabitation ? Pas vraiment, à en croire Alex, qui remarque que ses 2 compagnons manifestent déjà de l'intérêt pour la pièce où se repose le senior. « Je pense que tout se passera bien », conclut-elle.