Cette chatonne née avec une hypothyroïdie gagne en vitalité, mais doit vivre avec sa maladie (vidéo)

La chatonne se porte bien désormais, mais son combat contre l’hypothyroïdie qui a débuté le jour de sa naissance a été éprouvant. Se nourrir, se déplacer, explorer ont été des étapes difficiles à acquérir, et dans son cheminement vers une vie normale, elle a été accompagnée par une bénévole experte de la gent féline qui a donné de son temps et de son énergie. Une vidéo retraçant les avancées de la féline a été publiée sur Instagram.

Les images sont émouvantes, et témoignent de la force vitale de cette petite chatte grise qui n’a jamais abandonné. Si le quotidien de Coco sera toujours associé à la maladie, son état de santé est tout de même plus stable. Le retour en image sur son parcours a été l’occasion de célébrer le courage exemplaire de cette minuscule boule de poils.

Des besoins spéciaux

L’hypothyroïdie de la chatte est congénitale, explique Cat Time, et a obligé sa famille à prendre soin d’elle dès sa naissance. Très affaiblie, Coco a rapidement reçu un traitement lourd, avec 2 prises par jour. Des tests sanguins réguliers sont également rentrés dans son quotidien, afin de mesurer les niveaux d’hormones thyroïdiennes.

Connue des vétérinaires, la chatonne est devenue malgré elle une habituée des cabinets.

@larafosters / Instagram

Une évolution réconfortante

Les premières images de la vidéo peuvent susciter l’inquiétude car la chatonne est présentée comme chétive, très fragile. La suite du post nous apaise finalement, avec une chatte qui gagne en vitalité au fil des secondes. Qualifiée de « championne absolue » par sa mère d’accueil (« @larafosters »), Coco a relevé le défi qui s’est imposé à elle. Curieuse du monde qui l’entoure, la chatte dévoile peu à peu sa belle personnalité.

Comment se manifeste l’hypothyroïdie féline ?

L’hypothyroïdie congénitale féline est un problème endocrinien rare de la glande thyroïde, qui produit des hormones essentielles. Chez le chat, ce trouble se manifeste de plusieurs façons :