Dans le quartier de Flatbush à Brooklyn (New York), l'effondrement d'un immeuble a coûté la vie à 8 personnes le mercredi 11 novembre 2026. Zariah Coleman, 13 ans, qui habite juste à côté, craignait d'avoir perdu son chat Isaac dans la catastrophe. L'histoire du félin, sorti vivant du bâtiment plusieurs jours plus tard, est relayée par ABC7 New York .

Ce mercredi-là, il était environ 16 h lorsque l'immeuble de Flatbush avait cédé. Plusieurs habitants et ouvriers avaient été secourus par les pompiers dans les minutes qui avaient suivi, mais 8 personnes avaient perdu la vie selon le bilan officiel : 2 enfants, 2 ouvriers et 4 autres adultes. On dénombrait aussi 4 pompiers et 14 civils blessés. Les raisons de cet effondrement d'immeuble faisaient toujours l'objet d'une enquête.

© Will Zweigart

« La première chose à laquelle j'ai pensé, c'était mon chat »

Le surlendemain, au cours d'une conférence de presse chargée d'émotion, Zariah Coleman a raconté sa réaction au moment où elle avait senti le bâtiment trembler. « La première chose à laquelle j'ai pensé, c'était mon chat », a-t-elle confié.

Après le drame, elle s'était précipitée chez elle, sans pouvoir chercher son chat elle-même. « J'ai réalisé que je ne savais pas ce qui m'attendait », a expliqué Zariah.

Face aux dégâts, l'adolescente avait eu envie de passer de l'autre côté du ruban de police pour partir à sa recherche. On lui avait ensuite appris que des personnes avaient essayé de trouver Isaac, alors qu'elle le pensait plutôt caché quelque part, effrayé. « J'espère vraiment qu'ils viendront chercher notre chat », a-t-elle ajouté.

Retrouvé vivant après 4 jours sans eau ni nourriture

C'est dans l'appartement de la famille que l'animal a finalement été retrouvé. Will Zweigart, directeur exécutif de Flatbush Cats, est allé l'y chercher : en lien étroit avec le Department of Buildings, il a pénétré dans l'immeuble et en a sorti Isaac.

Le dimanche, Allie Taylor, directrice du bureau municipal du bien-être animal de New York, a annoncé la nouvelle dans une publication Facebook, mettant fin à plusieurs jours d'incertitude.

Le rescapé venait de passer 4 jours sans boire ni manger. Il a été confié aux soins vétérinaires de Flatbush Vet, et son retour auprès des siens était espéré d'ici quelques jours.

Les remerciements du maire Mamdani

Sur X, le maire Zohran Mamdani a exprimé sa reconnaissance pour tout le travail qu'il a fallu accomplir afin de réunir la jeune Zariah et son chat.

Leurs retrouvailles officielles ont été fixées au lundi, à la Flatbush Veterinary Clinic, la clinique à but non lucratif gérée par Flatbush Cats.