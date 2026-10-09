Rejeté par son ancienne famille à cause de sa voix, ce chat a trouvé la propriétaire idéale pour lui donner la réplique (vidéo)

Leo a toujours eu beaucoup de choses à dire. Mais ses miaulements incessants ont fini par lui coûter sa première famille. Heureusement, son histoire ne s’est pas arrêtée là. Avec Rosh, sa nouvelle humaine, le petit chat roux a trouvé quelqu’un qui ne cherche pas à le faire taire… Bien au contraire !

Adopter un chat, c’est accueillir une personnalité à part entière, avec ses habitudes, ses petites manies et parfois ses comportements surprenants. Aucun minou ne correspond parfaitement à l’image du « chat idéal » que l’on peut avoir en tête. Ces particularités font justement partie de ce qui rend chaque compagnon unique. Avant d’adopter, mieux vaut donc être prêt à découvrir et à aimer un animal tel qu’il est vraiment, plutôt que celui que l’on imaginait. Comme le rapporte le média Cheezburger, les premiers maîtres de Leo n’avaient malheureusement pas compris cela…

Un chat roux « trop bavard »

Quand Leo est arrivé au refuge, il avait tout pour faire craquer une famille : un adorable chat roux, affectueux et attachant, qui ne demandait qu’à trouver un foyer où poser ses pattounes. Pourtant, une particularité de son caractère lui avait déjà coûté sa première maison… En effet, Leo est particulièrement bavard. Il miaule beaucoup, parfois même très souvent, et ses anciens propriétaires ont fini par ne plus supporter cette habitude. De retour au refuge, il attendait alors une famille capable d’accepter cette petite habitude qui fait partie de lui.

C’est finalement auprès de Rosh que son histoire a pris un nouveau tournant. Sa nouvelle maîtresse n’a pas cherché à le faire taire ni considéré ses miaulements comme un défaut. Au contraire, elle a rapidement compris que cette façon bien à lui de « parler » était aussi ce qui rendait Leo si attachant.

D’adorables duos

Avec Rosh, Leo a enfin trouvé quelqu’un qui aime l’entendre. Plutôt que de chercher à calmer ses miaulements, sa nouvelle maîtresse a commencé à lui répondre, donnant naissance à de véritables petites conversations entre eux. Puis elle a découvert quelque chose d’encore plus amusant : lorsqu’elle se mettait à chanter, Leo semblait vouloir participer. Peu à peu, leurs échanges se sont transformés en adorables duos, devenus une véritable marque de leur complicité.

Les vidéos de ces moments partagés sur les réseaux sociaux ont même attiré l’attention de nombreux internautes. Ce qui avait autrefois été considéré comme un défaut est ainsi devenu l’une des choses les plus adorables chez Leo.

Finalement, ce chat roux n’avait pas besoin d’apprendre à se taire : il avait simplement besoin de trouver quelqu’un qui avait envie de l’écouter…

L’info Woopets - Pourquoi un chat miaule-t-il beaucoup ?

Comme Leo, certains chats sont tout simplement plus bavards que d’autres. Les miaulements sont avant tout un moyen de communiquer, mais ils peuvent avoir plusieurs significations :