Au printemps, à New York, Jordan Jerrell est tombé sur une petite chienne qu'il n'avait jamais vue dans le couloir de son immeuble. Il ne savait pas d'où elle venait ni comment elle était arrivée là, mais elle s'est aussitôt mise à le suivre. Qui était-elle, et quelqu'un l'attendait-il quelque part ?

Son histoire, relayée par The Dodo, a débuté dans le couloir de l'immeuble de Jordan Jerrell, à New York, où la petite chienne n'avait rien d'une habituée des lieux. « Je sais pertinemment que personne à cet étage n'a un chien comme celui-là », a-t-il assuré dans une vidéo.

La nouvelle venue ne semblait nullement intimidée par cet inconnu. D'après le New-Yorkais, elle paraissait assez tranquille au début : elle marchait derrière lui, avec l'air d'avoir besoin de quelque chose. Elle a aussi parcouru le couloir en courant, dans un sens puis dans l'autre, visiblement ravie de la rencontre et déjà prête, semblait-il, à lui accorder sa confiance.

© Jordan Jerrell

Un nom et une nouvelle famille

Restait à savoir d'où sortait cette mystérieuse visiteuse. Elle ne portait pas de médaille et n'avait pas non plus de puce permettant de l'identifier. Jordan a tout de même fini par retrouver une femme qui hébergeait l'animal depuis 2 semaines.

Celle-ci l'avait trouvée dans un parc et s'en occupait de son mieux depuis. Elle a fait savoir à Jordan qu'elle serait ravie de le voir adopter la boule de poils. Quant à l'arrivée de la chienne dans le couloir de l'immeuble, elle est restée inexpliquée.

Le choix n'a pas été difficile. Sous le charme depuis l'instant où il l'avait aperçue dans son couloir, le New-Yorkais a décidé de la garder auprès de lui et l'a baptisée Emma.

« C'est comme sa petite-fille »

Sa nouvelle vie a commencé par une remise en beauté : Jordan l'a soigneusement lavée, puis l'a confiée à un toiletteur. Avait-elle déjà connu ce genre d'endroit ? Son bienfaiteur l'ignorait, et Emma a d'abord semblé un peu sur la réserve. Elle a pourtant paru enchantée de son pelage net, sans le moindre nœud.

« Elle s'est sentie comme une autre », a résumé Jordan, qui a décrit sa protégée comme une vraie diva, heureuse d'être pomponnée et chouchoutée.

Il restait une présentation à faire, et non des moindres : celle de sa mère. En voyant son fils arriver avec un chien sorti de nulle part, elle est d'abord restée perplexe. Le tempérament pétillant et très sociable d'Emma a vite eu raison de ses interrogations, au point que, d'après son fils, elle est devenue sa meilleure amie. « C'est comme sa petite-fille », a glissé Jordan.

Depuis, il lui a fait goûter de nouvelles friandises et continue de la dorloter. « Elle rend tout le monde heureux », a-t-il conclu.