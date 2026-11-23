Grâce à une prise en charge rapide, Tony bénéficie aujourd'hui de soins indispensables pour tenter de retrouver des forces, mais sa guérison reste particulièrement délicate. Pour aider cette chienne à se remettre sur pattes, l'association qui l'a recueillie compte désormais sur la solidarité du public.

Âgée d'environ 2 ans, Tony pesait moins de 9 kilogrammes lorsqu'un passant l'a découverte, errant dans une rue de Fort Lauderdale, en Floride (Etats-Unis). Prise en charge par une association, la chienne reçoit désormais des soins vétérinaires d'urgence à Deerfield Beach, où son rétablissement exige beaucoup de précautions.

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« Elle n'a pas un gramme de graisse »

Lorsque cet inconnu l'a trouvée puis confiée aux secours, Tony était affamée, déshydratée et anémique, rapportait CBS News. Cindy Maccacio, de I Heart Dog Rescue, une association installée à Pompano Beach, a alors pris le relais pour veiller sur elle.

« Elle n'a pas un gramme de graisse. Je veux dire, elle n'est que des os », a résumé Cindy Maccacio devant l'extrême maigreur de la chienne, un état qu'elle a jugé dévastateur. Elle craint que, si personne ne l'avait trouvée dans les jours suivants, Tony n'ait probablement pas survécu.

Une réalimentation progressive pour préserver son organisme

C'est au Deer Run Animal Hospital, à Deerfield Beach, que Tony est soignée. La docteure Sarah Gangadin la suit depuis une semaine environ et, sur la balance, rien n'a bougé : la rescapée n'a ni grossi ni maigri.

Cette stabilité s'explique par le contrôle strict de ce que mange la chienne, une précaution nécessaire dans son cas. « Si nous les nourrissons et leur donnons trop d'eau rapidement, nous pouvons provoquer des déséquilibres électrolytiques, et ils auront alors des troubles neurologiques et/ou des convulsions », a expliqué la vétérinaire.

Le passé de la chienne, lui, reste inconnu. Les sauveteurs ignorent combien de temps Tony a erré dans les rues, et ne savent pas non plus si elle s'était échappée ou si elle avait vécu enfermée dans une cage.

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Un appel aux propriétaires canins en difficulté

Cindy Maccacio s'est adressée aux maîtres qui ne parviennent plus à s'occuper de leur compagnon, les invitant à demander de l'aide plutôt qu'à le laisser souffrir. « Ils peuvent toujours se tourner vers une association, un refuge, un endroit où ils peuvent au moins essayer d'obtenir de l'aide », a-t-elle rappelé.

Ces soins d'urgence étant coûteux, I Heart Dog Rescue en appelle à la générosité du public pour financer le rétablissement de Tony.