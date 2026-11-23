À seulement 4 mois, Prada, une jeune chienne Berger Australien, a déjà ses habitudes au lycée Savary-Ferry d'Arras (62), où les élèves la retrouvent chaque vendredi. Aux côtés de Cécile Blanchard, professeure et médiatrice, elle prend part à un projet de médiation animale pensé pour détendre et apaiser, raconté par France 3 Hauts-de-France . Du bureau du proviseur à la salle de classe, chacun a son mot à dire sur cette recrue à 4 pattes.

Dans les couloirs du lycée Savary-Ferry, à Arras, une jeune chienne se promène librement : Prada, Berger Australien de 4 mois, visiblement à l'aise entre ces murs. Cécile Blanchard, professeure et médiatrice, la détache dès l'entrée. « La laisse, je la retire dès qu'elle est dans l'établissement scolaire, puisqu'elle est dans son environnement, elle connaît très bien le lycée », a-t-elle expliqué.

Le proviseur, Thomas Stelmaszyk, a lui aussi reçu sa visite dans son bureau, et il s'est laissé séduire. Dès qu'il a eu connaissance du projet, a-t-il raconté, l'équipe a eu envie de l'accompagner. « quand Prada est dans les parages, on a tout de suite le sourire », a-t-il ajouté.

© France 3 Hauts-de-France

Le rendez-vous du vendredi

Si la jeune chienne arpente ainsi l'établissement, c'est dans le cadre d'un projet de médiation animale : apaiser, aider à se détendre, voilà ce que l'on attend de cette pratique de plus en plus répandue. Le Boulonnais avait déjà Peyo, connu pour ses visites auprès des malades ; le lycée arrageois a désormais Prada.

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Les élèves, ravis, la retrouvent chaque vendredi. Avant leur arrivée, elle passe d'abord un moment dans sa cage, le temps de se calmer un peu.

C'est ensuite en classe que le projet pédagogique prend forme. Une lycéenne a évoqué les problèmes personnels et la fatigue ; une autre, Chloé, élève en métier de l'accueil, a décrit ce qui change en présence de l'animal : « Avec Prada, c'est tout de suite plus calme car on n'a pas envie de la brusquer. »

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Les élèves ont aussi droit à un temps de relaxation, mené par l'infirmière scolaire, Vanessa Godart, en présence de Prada.

« Le chien, ça reste tout doux, innocent, plein de générosité, de bienveillance. Ça fait cet effet doudou et le déchargement des émotions est en lien avec ça », a-t-elle décrit.

Une patte qui se mérite

La suite se déroule dehors, sous la forme d'un exercice collectif qui tient en un geste : obtenir de la petite boule de poils qu'elle donne la patte. Encore faut-il le lui demander avec assurance, ce qui oblige les plus timides à s'affirmer !

Une élève témoigne avec beaucoup de douceur des bienfaits de ces moments partagés avec Prada : « De l'amour, de la tendresse, quand je suis avec Prada, je me sens plus apaisée ».

Après cette parenthèse pleine de réconfort, les élèves retrouvent leurs cours plus sereinement. Quant à Prada, elle peut être fière : sa mission est accomplie !