Un Dogue Allemand fait mine de pousser une fillette, mais retient sa force pendant leur jeu (vidéo)

Face à une fillette en bas âge vêtue d'une combinaison rose, un Dogue Allemand prénommé Lucifer a joué à faire semblant de la renverser, en prenant soin de ne pas employer trop de force. Partagée sur Instagram, la scène a fait rire la petite fille aux éclats. Et à peine le jeu terminé, elle en a redemandé…

On imagine volontiers qu'un chien de très grande taille et un tout-petit ne peuvent pas jouer ensemble sans quelques frayeurs. Lucifer, un Dogue Allemand au gabarit imposant face à sa petite sœur humaine, en a donné une autre image dans une vidéo publiée sur Instagram et relayée par DogTime, où leurs parents ont filmé la séance de jeu.

La légende lançait d'ailleurs un défi aux maîtres de la race : « Feriez-vous confiance à votre Dogue allemand pour ne pas renverser votre tout-petit ? », interrogeait l'auteur de la publication.

© @luna_and_lucifer__ / Instagram

Un colosse qui retient sa force

La séquence s'ouvrait sur la fillette, debout dans sa combinaison rose, plantée face au toutou imposant. Tout au long de la partie, elle affichait un large sourire : visiblement, les 2 complices avaient l'habitude de ce jeu, comme s'ils l'avaient déjà pratiqué bien des fois.

Lucifer s'est alors avancé d'un pas lourd avant de venir se poster juste devant elle dans une posture invitant clairement au jeu. Les yeux dans les yeux, le duo a marqué une courte pause, comme pour se mettre d'accord en silence. Puis le géant a donné un tout petit coup de tête à la petite, en faisant mine de la pousser.

© @luna_and_lucifer__ / Instagram

Dans la foulée, le rire de la fillette a éclaté quand le compagnon à 4 pattes, débordant d'énergie, a bondi de gauche à droite devant elle. Elle a ensuite attendu avec impatience qu'il recommence… et la poursuite s'est engagée à travers toute la maison.

Cette retenue n'a d'ailleurs rien enlevé à la joie de la petite, qui riait de plus belle, comme si ce colosse avait saisi à quel point il devait se montrer délicat avec sa minuscule partenaire.

Des millions de cœurs sous le charme

Sous la publication, les internautes se sont attendris devant cette complicité entre un enfant et un chien, certains évoquant le bonheur qui se lisait sur le visage de la petite, d'autres le léger coup de front du toutou, tandis qu'un commentateur a glissé, avec humour, qu'il se fiait davantage au chien qu'à la combinaison.

© @luna_and_lucifer__ / Instagram

Au moment de la rédaction de l'article, cette vidéo dépassait les 7 millions de mentions J'aime sur Instagram. Une chose est sûre : à la question posée en légende, la séquence a apporté la plus tendre des réponses !

L'info Woopets - Les grands chiens sont-ils vraiment doux avec les enfants ?

Contrairement aux idées reçues, la taille d'un chien ne détermine pas son comportement avec les tout-petits. Certains grands chiens sont particulièrement affectueux et patients avec les enfants, mais plusieurs facteurs favorisent une cohabitation harmonieuse :

Le tempérament individuel : la personnalité, les expériences et l'éducation du chien comptent davantage que sa taille ou sa race ;

La socialisation : habituer progressivement son chien à la présence des enfants favorise des interactions plus sereines ;

Le respect de ses limites : même le chien le plus doux a besoin de tranquillité et doit pouvoir s'éloigner lorsqu'il le souhaite ;

La surveillance des adultes : aucun chien, quelle que soit sa race ou son éducation, ne doit être laissé seul avec un jeune enfant.

Un grand chien peut être un merveilleux compagnon pour un tout-petit, à condition que les interactions soient toujours encadrées et respectueuses des besoins de chacun.