Son chien retrouvé après près de 3 ans, une maman réveille ses enfants pour leur annoncer la nouvelle

Recherché par les siens depuis septembre 2023, un petit chien a été signalé seul devant un centre d'hébergement de Californie, le mardi 8 septembre 2026. Le soir même, la lecture de sa puce d'identification a permis à la San Diego Humane Society de joindre sa maîtresse, qui a aussitôt réveillé ses enfants pour partager la nouvelle.

Les faits se sont déroulés en Californie (États-Unis), où la San Diego Humane Society a reçu ce soir-là un signalement au sujet d'un chien qualifié d'« errant », aperçu sans personne à ses côtés près de l'entrée d'une structure gérée par le Jewish Family Service, qui accueille des personnes sans domicile ou en difficulté. Son histoire, relayée par ABC News San Diego, s'est jouée en quelques heures.

L'association n'a pas tardé à dépêcher sur place son équipe dédiée à la protection animale, qui a pris le petit chien en charge avant de le ramener au refuge. Une fois sur place, les agents ont passé l'animal au lecteur de puce d'identification.

Déclaré disparu en septembre 2023

Le quadrupède s'appelait Colby. Surtout, les données associées à sa puce renvoyaient à une déclaration de disparition déposée par sa famille le 27 septembre 2023, soit près de 3 ans plus tôt. Les siens n'avaient jamais cessé de le chercher depuis.

Munie de ces informations, l'organisation a pu retrouver les coordonnées de sa maîtresse, Cindy, et l'a jointe aux alentours de 21h30. Celle-ci n'en revenait pas et, trop heureuse pour attendre le matin, elle a tiré ses enfants du sommeil pour leur annoncer que Colby avait été retrouvé.

Puces, bain et tonte avant les retrouvailles

Le petit chien n'a cependant pas revu sa famille sur-le-champ. L'équipe vétérinaire de l'association l'a d'abord examiné : son pelage abritait de nombreuses puces et une infection de la peau était probable. S'en sont suivis un bain, une tonte et plusieurs autres soins, le tout complété par une vaccination.

L'après-midi du mercredi 9 septembre, Cindy s'est présentée dans les locaux de la San Diego Humane Society en compagnie de Gregory, l'un de ses enfants. Sur les images diffusées, la mère de famille apparaît assise dans la salle d'attente, Colby en harnais rouge sur les genoux, pendant qu'un enfant lui tend les bras pour le caresser.

Il a toutefois fallu patienter encore un peu : Cindy a choisi de confier Colby au refuge pour une nuit supplémentaire, le temps d'une castration. Près de 3 ans après avoir été porté disparu, le chien a retrouvé son foyer et sa famille le lendemain.