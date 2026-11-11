2 semaines après l’adoption de Dan, chat au souffle au cœur, sa famille donne des nouvelles

Parfois, quelques semaines suffisent pour transformer le destin d'un animal et lui faire oublier les épreuves traversées. C'est le joli tournant qu'a connu Dan, un chat au parcours difficile qui a finalement trouvé bien plus qu'un toit ; il a désormais une famille conquise par sa bouille espiègle, prête à lui offrir toute l'attention dont il avait besoin. 2 semaines après son adoption, le matou a déjà retrouvé son âme de chaton, entre courses folles, jouets, câlins et petits plaisirs gourmands, tandis qu'un suivi vétérinaire reste assuré pour surveiller son souffle au cœur.

Après avoir été sauvé par Action Protection Animale à Beauvais (Oise), Dan a été adopté par l'intermédiaire du refuge SPA du Dauphiné à Venon (Isère), partenaire de l'association. Une quinzaine de jours après son arrivée, le chat à la robe tigrée reprenait des forces dans son nouveau foyer, tandis que son vétérinaire continuait de surveiller son souffle au cœur. C'est l'association elle-même qui a raconté cette histoire sur son site.

Ses adoptantes, elles, ont craqué pour l'expression espiègle du matou. Au moment où Action Protection Animale a partagé ces nouvelles réjouissantes, Dan vivait auprès d'elles depuis 2 semaines.

© Action Protection Animale

Des galopades et du poulet au menu

Le quadrupède à vibrisses reprend des forces jour après jour : il gambade d'une pièce à l'autre et se comporte de nouveau comme un chaton.

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Côté gamelle, le minet a ses préférences : le poisson ne l'intéresse guère, et c'est résolument le poulet qui a sa faveur.

Pour le reste, un canapé, des jouets et des câlins complètent le tableau de son nouveau quotidien, loin de ce qui était le sien jusqu'à son sauvetage et son adoption. Entre confort et attention, le félin est désormais bien entouré.

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Sa santé sera surveillée de près

Un suivi reste malgré tout nécessaire : le vétérinaire de Dan gardera un œil sur son petit souffle au cœur.

Action Protection Animale a exprimé sa gratitude envers la famille, à la fois pour avoir opté pour l'adoption et pour lui avoir transmis des nouvelles du chat. Donner cette chance à ses protégés, souligne l'association, est le sens même de son engagement.