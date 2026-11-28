Au Royaume-Uni, une chatte de 3 ans prénommée Lottie est arrivée avec ses 9 chatons dans un refuge de Bridlington, dans le Yorkshire (Angleterre). Pour cette famille féline nombreuse, dont la directrice du refuge a parlé à la BBC , les bénévoles ont dû s'organiser afin d'épauler la génitrice.

La prise en charge de la mère et de sa progéniture n'a pas traîné au sein de cette structure partenaire de la RSPCA : à sa découverte, Lottie ne portait ni puce électronique ni collier. Cette chatte à la robe noir et blanc a été photographiée allongée sur une couverture rose, plusieurs de ses petits blottis contre son flanc.

Avec 9 petits autour de la maman, la fratrie sortait de l'ordinaire, puisqu'une portée de chatons en compte rarement plus de 5 ou 6. Pour seconder Lottie, les bénévoles ont compris qu'il leur faudrait trouver des solutions inhabituelles.

© RSPCA

« C’est incroyable de les voir grandir et de voir leurs différentes personnalités commencer à s’exprimer »

La santé de la mère comme celle de chacun de ses petits passait avant tout le reste. L'équipe s'est donc relayée auprès de la famille : il fallait lui garantir un environnement stable, tenir les chatons au chaud et les toiletter au besoin, tout en secondant Lottie pour les repas d'une portée aussi nombreuse.

Que l'équipe se soit occupée d'elle ou de ses petits, la chatte de 3 ans est restée d'une grande douceur. Sophie Gibbon-Roles, la directrice du refuge, a d'ailleurs évoqué auprès de la BBC « une maman incroyablement courageuse et dévouée ».

Ainsi entourés, les petits ont peu à peu laissé paraître leur caractère, chacun à son tour. « C’est incroyable de les voir grandir et de voir leurs différentes personnalités commencer à s’exprimer », a ajouté la directrice.

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« Prévenir un cycle qui peut conduire à la souffrance »

La famille est arrivée dans une structure très sollicitée. Le refuge de Bridlington a vu le nombre de chats accueillis grimper de 41 % par rapport à l'année précédente. Depuis le début de l'année, 127 félins y ont été pris en charge, ce qui pèse lourd pour une équipe qui manque de moyens.

La direction plaide pour la stérilisation, à condition que l'effort soit collectif : c'est à ses yeux le moyen de réguler les naissances et, ce faisant, de contenir à la fois les maladies infectieuses et les souffrances des chats. « Il s’agit de prévenir un cycle qui peut conduire à la souffrance », a résumé Sophie Gibbon-Roles.