Croquettes, pâtées, alimentation fraîche ou ration ménagère… Lorsqu'il s'agit de nourrir nos compagnons à 4 pattes, les conseils ne manquent pas ! Entre les recommandations des uns, les mises en garde des autres et les nombreuses informations qui circulent sur Internet, il devient parfois difficile de savoir à qui se fier. L’ouvrage de Damien Dehon, récemment paru, vient justement nous aider à démêler le vrai du faux et à faire les bons choix.

C'est en effet pour aider les propriétaires de chiens et de chats à y voir plus clair que Damien Dehon, nutritionniste animalier et créateur du site Une Gamelle au Top, a écrit « L'alimentation du chien et du chat : croquettes, pâtées, ration ménagère, le guide complet pour faire les bons choix », paru en octobre 2026.

Faire de la nutrition animale un savoir accessible à tous, sans jamais faire de compromis sur la rigueur scientifique : telle est sa vision. L’alimentation d’un animal mérite en effet bien plus qu’un choix dicté par l’apparence d’un paquet de croquettes ou par les tendances du moment. Elle repose avant tout sur une bonne compréhension de ses besoins nutritionnels et une connaissance précise de ce qui se trouve dans sa gamelle.

Comprendre pour mieux nourrir

Le livre commence ainsi par revenir sur les fondamentaux de la nutrition : protéines, lipides, glucides, vitamines, minéraux, besoins énergétiques… Autant de notions essentielles expliquées de manière progressive et pédagogique. L'auteur rappelle notamment que le chien et le chat, malgré leurs points communs, n'ont pas les mêmes besoins nutritionnels. Le chat est un carnivore strict, tandis que le chien a développé, au fil de sa domestication, des capacités digestives différentes.

Le lecteur apprend également à mieux comprendre les besoins de son compagnon selon son âge, son poids, son activité ou encore sa stérilisation.

[FACEBOOK:https://www.facebook.com/photo/?fbid=1428066629527739]

Décrypter les étiquettes et les promesses marketing

Que se cache-t-il vraiment derrière les emballages de nos aliments pour animaux ? C'est l'une des questions auxquelles Damien Dehon apporte des réponses concrètes dans son ouvrage. Composition, fabrication, sous-traitance, traçabilité… Rien n'est laissé de côté.

L'auteur invite aussi à prendre du recul face aux arguments commerciaux : un prix élevé n'est pas nécessairement synonyme de qualité, pas plus qu'une belle histoire autour des ingrédients ne garantit un aliment parfaitement équilibré. De quoi apprendre à regarder au-delà des promesses affichées sur les paquets !

[INSTAGRAM:https://www.instagram.com/p/DalKhMGCPLz/]

Le fait maison, oui, mais pas à l'improviste !

Pour ceux qui souhaitent préparer eux-mêmes les repas de leur animal, le livre propose également un véritable guide de la ration ménagère. Si cette solution offre une grande liberté dans le choix des ingrédients, elle demande aussi de la précision et des connaissances. Une ration équilibrée ne s'improvise pas : les quantités doivent être calculées et les apports en vitamines et minéraux correctement couverts, notamment grâce à un complément minéralo-vitaminé adapté. Un exemple pratique permet entre autres de comprendre comment construire une ration et éviter les erreurs les plus courantes.

Démêler le vrai du faux

C'est aussi l'un des points forts de cet ouvrage : sa volonté de lutter contre la désinformation. Mythes autour du régime du loup, idées reçues sur les croquettes, discours alarmistes et affirmations pseudo-scientifiques… La nutrition animale n'échappe pas aux fausses informations, souvent relayées sans vérification.

Damien Dehon encourage ainsi les lecteurs à questionner les discours trop catégoriques, à vérifier leurs sources et à s'appuyer sur des données scientifiques fiables. Il aborde même les limites de l'intelligence artificielle, qui peut fournir des réponses très convaincantes en apparence, mais parfois dangereusement erronées lorsqu'il s'agit de formuler une ration.

[INSTAGRAM:https://www.instagram.com/p/DaIiJnaiAR9/]

Un guide pour choisir en toute confiance

L'intérêt de ce livre est justement de ne défendre aucune école alimentaire. Croquettes, pâtées, aliments frais ou repas faits maison : aucune solution n'est présentée comme miraculeuse ou universellement supérieure. L'essentiel est de comprendre les avantages, les limites et les exigences de chaque option pour choisir celle qui correspond réellement aux besoins de son animal.

Documenté, pédagogique et accessible, cet ouvrage s'adresse aussi bien aux propriétaires soucieux du bien-être de leur compagnon qu'aux professionnels du monde canin et félin.

Un guide précieux pour ne plus choisir au hasard, prendre du recul face aux idées reçues et, surtout, mettre un peu plus de connaissances et de bon sens dans la gamelle de nos fidèles compagnons !

Vous êtes intéressé ? Cet ouvrage de 324 pages est disponible à la commande sur Amazon ou directement sur le site Une Gamelle au top.