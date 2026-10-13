Un mot sur ce carton abandonné annonce une portée de chatons : en l'inspectant, les bénévoles y découvrent un trou

Abandonnés devant un refuge du Michigan dans des circonstances pour le moins déroutantes, une chatte et ses petits ont finalement été retrouvés sains et saufs. Leur prise en charge a toutefois réservé une étonnante surprise aux bénévoles, avec la découverte d’un 4e chaton qui n’appartenait pas à la fratrie

L'équipe de Pet Angel Adoption and Rescue craignait le pire en découvrant, devant ce refuge situé à Frankenmuth dans le Michigan (Etats-Unis), un carton censé abriter des chatons et leur mère mais qui s'est avéré vide.

La boîte était fermée avec du ruban adhésif, tandis qu'une note indiquait la présence de la famille féline à l'intérieur. Quand les bénévoles l'ont inspectée, il n'y avait qu'un trou suffisamment grand pour laisser passer un chat.

« Quand je suis arrivée, je n’avais qu’une seule chose à faire : chercher autour de notre bâtiment pour essayer de les retrouver », raconte Abby Kreger, directrice générale de Pet Angel Adoption and Rescue, à Mid-Michigan NOW .

Un 4e chaton-surprise

Elle et son staff ignoraient le nombre de chatons qu'ils devaient chercher. L'un d'entre eux a finalement été retrouvé, puis 2 autres ont suivi. Ils ont été appelés Jet, Breezy et Zippy par leurs bienfaiteurs. Leur mère a également été localisée et mise en sécurité à son tour ; elle répond désormais au nom de Rebel.



WSMH

Abby Kreger ne savait pas si la portée était au complet. Dans le doute, elle a préféré installer une cage trappe. Elle a eu le nez creux, puisqu'un 4e petit félin s'y est laissé enfermé. Il ne faisait toutefois pas partie de la fratrie. « Il a un mois de plus que les petits de Rebel. Ce n’est pas son bébé », explique, en effet, la directrice générale de Pet Angel Adoption and Rescue.

Il a été baptisé Rogue et pris en charge séparément. Abby Kreger s'emploie à le socialiser en l'habituant progressivement à côtoyer les humains.



WSMH

« Elle aime être entourée de personnes et recevoir de l’attention »

Quant à Rebel et ses chatons, ils reçoivent tous les soins et toute l'attention dont ils ont besoin au refuge. La chatte est décrite comme « extrêmement affectueuse » par Abby Kreger. « Je pense donc que le foyer idéal pour elle serait quelqu’un capable de lui donner beaucoup d'amour, poursuit cette dernière. Elle aime être entourée de personnes et recevoir de l’attention. »



WSMH

Elle et ses chatons pourront être proposés à l'adoption dès que ceux-ci seront suffisamment âgés, en bonne santé et autonomes.