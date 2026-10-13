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Un mot sur ce carton abandonné annonce une portée de chatons : en l'inspectant, les bénévoles y découvrent un trou


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Emotion
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Abandonnés devant un refuge du Michigan dans des circonstances pour le moins déroutantes, une chatte et ses petits ont finalement été retrouvés sains et saufs. Leur prise en charge a toutefois réservé une étonnante surprise aux bénévoles, avec la découverte d’un 4e chaton qui n’appartenait pas à la fratrie

Illustration : "Un mot sur ce carton abandonné annonce une portée de chatons : en l'inspectant, les bénévoles y découvrent un trou"
© WSMH

L'équipe de Pet Angel Adoption and Rescue craignait le pire en découvrant, devant ce refuge situé à Frankenmuth dans le Michigan (Etats-Unis), un carton censé abriter des chatons et leur mère mais qui s'est avéré vide.

La boîte était fermée avec du ruban adhésif, tandis qu'une note indiquait la présence de la famille féline à l'intérieur. Quand les bénévoles l'ont inspectée, il n'y avait qu'un trou suffisamment grand pour laisser passer un chat.

« Quand je suis arrivée, je n’avais qu’une seule chose à faire : chercher autour de notre bâtiment pour essayer de les retrouver », raconte Abby Kreger, directrice générale de Pet Angel Adoption and Rescue, à Mid-Michigan NOW.

Un 4e chaton-surprise

Elle et son staff ignoraient le nombre de chatons qu'ils devaient chercher. L'un d'entre eux a finalement été retrouvé, puis 2 autres ont suivi. Ils ont été appelés Jet, Breezy et Zippy par leurs bienfaiteurs. Leur mère a également été localisée et mise en sécurité à son tour ; elle répond désormais au nom de Rebel.

Illustration de l'article : Une boîte abandonnée devant un refuge devait contenir une chatte et ses chatons, mais pas qu'eux
WSMH

Abby Kreger ne savait pas si la portée était au complet. Dans le doute, elle a préféré installer une cage trappe. Elle a eu le nez creux, puisqu'un 4e petit félin s'y est laissé enfermé. Il ne faisait toutefois pas partie de la fratrie. « Il a un mois de plus que les petits de Rebel. Ce n’est pas son bébé », explique, en effet, la directrice générale de Pet Angel Adoption and Rescue.

Il a été baptisé Rogue et pris en charge séparément. Abby Kreger s'emploie à le socialiser en l'habituant progressivement à côtoyer les humains.

Illustration de l'article : Une boîte abandonnée devant un refuge devait contenir une chatte et ses chatons, mais pas qu'eux
WSMH

« Elle aime être entourée de personnes et recevoir de l’attention »

Quant à Rebel et ses chatons, ils reçoivent tous les soins et toute l'attention dont ils ont besoin au refuge. La chatte est décrite comme « extrêmement affectueuse » par Abby Kreger. « Je pense donc que le foyer idéal pour elle serait quelqu’un capable de lui donner beaucoup d'amour, poursuit cette dernière. Elle aime être entourée de personnes et recevoir de l’attention. »

Illustration de l'article : Une boîte abandonnée devant un refuge devait contenir une chatte et ses chatons, mais pas qu'eux
WSMH

Elle et ses chatons pourront être proposés à l'adoption dès que ceux-ci seront suffisamment âgés, en bonne santé et autonomes.

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

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