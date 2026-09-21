2 chats abandonnés dans un panier à linge scellé sont soignés par un refuge, puis adoptés ensemble

C’est à Weelsby Woods, près de Grimsby, dans le Lincolnshire (Angleterre) que Basil et Hazel ont été découverts le 19 août. Abandonnés dans un panier à linge scellé par du ruban adhésif, les 2 chats étaient dans un état déplorable. Tous deux étaient en sous poids et souffraient d’allergies aux puces. Couverts de plaies, ils ont été recueillis par la RSPCA de Goole et soignés, avant que le refuge ne les aide à trouver une famille pour la vie, auprès de Catherine Collins.

Le 19 août 2026, Basil et Hazel, un chat tigré et blanc et l’autre tigré, ont été trouvés abandonnés à Weelsby Woods, près de Grimsby, dans le Lincolnshire (Angleterre). Découverts dans un panier à linge qui avait été scellé avec du ruban adhésif, ils étaient dans un piteux état et ont été recueillis par la RSPCA de Goole et de sa région.

2 félins dans un état déplorable

Leurs corps étaient couverts de plaies, causées par des allergies aux puces qui n’avaient pas été traitées, et tous deux étaient affamés et en insuffisance pondérale, lorsqu’ils ont été pris en charge par le refuge. Heureusement, les bénévoles ont tout mis en œuvre pour leur porter secours. Georgina Petty, de la RSPCA de Goole, expliquait : « Basil et Hazel sont arrivés dans un état déplorable, mais nous sommes vraiment encouragés par les progrès qu’ils ont réalisés chez nous au cours de ces dernières semaines. » Pour financer les soins, le refuge avait alors mis en place un appel au don auquel de nombreuses personnes ont répondu, émues par leur situation.

RSPCA

« Ils auront des cadeaux de Noël »

Après leur rétablissement, la RSPCA a pu leur trouver un nouveau foyer, auprès de Catherine Collins, une femme de 52 ans, avec qui ils seront sans aucun doute choyés. « Nous sommes connus pour gâter nos chats à l’extrême. Ils ne manqueront de rien. Ils feront la loi et nous serons à leurs pieds d’ici la fin de la semaine, j’en suis sûre. », déclarait leur nouvelle maman au média BBC News . « Ils auront des cadeaux de Noël, tout ce que vous voulez. Ils auront tout ce qu’ils désirent », ajoutait-elle.

Une situation trop fréquente…

Pour Hazel et Basil, c’est une histoire qui trouve une fin heureuse, et Georgina Petty a décrit les 2 chats comme étant adorables. Elle a également tenu à remercier les personnes qui avaient participé au financement de leurs soins, après l’appel au don de la RSPCA. « Malheureusement, notre antenne, gérée par des bénévoles, est confrontée chaque semaine à des cas d’abandon d’animaux, et cela ne cesse jamais d’être bouleversant. Nous invitons toujours les gens à chercher de l’aide plutôt que de se résoudre à abandonner leurs animaux de compagnie dans des situations précaires. »