Ce chat vomissait depuis des mois, puis les vétérinaires ont retiré 35 élastiques à cheveux de son estomac

Après des mois de vomissements, Louie a dû être opéré en urgence, les vétérinaires ayant découvert des dizaines d'élastiques à cheveux dans son estomac. Une trouvaille aussi surprenante qu’inquiétante, qui explique enfin les symptômes du félin et rappelle à quel point certains objets du quotidien peuvent représenter un véritable danger pour les chats.

Louie est un chat « curieux, espiègle, affectueux et un peu foufou », dit Anne, sa propriétaire, à The Dodo . Celle-ci était toutefois loin de s'attendre à la trouvaille que les vétérinaires allaient faire dans l'estomac de son ami à vibrisses.



Anerbe / Reddit

Pendant des mois, il lui arrivait de vomir après avoir pris ses repas. Le reste du temps, il se nourrissait normalement et ne semblait pas malade. Sa maîtresse ne s'inquiétait pas vraiment ; elle se disait qu'il avait probablement un estomac sensible.



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Le problème est devenu plus fréquent, suscitant la préoccupation d'Anne. « Il avait commencé à vomir plusieurs fois par jour. Il est devenu léthargique, et je l’ai emmené en urgence chez le vétérinaire », raconte-t-elle.

Les radios ont révélé la présence d'un gros nombre de corps étrangers dans l'estomac du félin tigré. Il fallait l'opérer en urgence pour le sauver.



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35 élastiques à cheveux dans l'estomac

L'intervention a donc eu lieu et a permis de lui retirer 35 élastiques à cheveux. Tout en se disant « choquée d'apprendre qu’il avait avalé 35 élastiques à cheveux », Anne a admis n'avoir été qu'à moitié surprise.



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Elle explique que lorsqu'il était chaton, Louie avait l'habitude de jouer avec ses élastiques, mais qu'elle avait ensuite pris soin de les cacher sur les recommandations de son vétérinaire. Cela n'a manifestement pas suffi.

Louie devrait bientôt se remettre totalement de l'opération et reprendre le cours normal de sa vie.



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Le conseil Woopets : comment éviter qu’un chat avale un objet dangereux ?

Un chat qui mâchouille ou vole régulièrement de petits objets peut finir par les avaler, avec un risque d’occlusion digestive. Pour limiter les accidents :

Ranger hors de sa portée les élastiques, ficelles, rubans, fils et petits jouets susceptibles d’être ingérés

Privilégier des jouets adaptés aux chats et vérifier régulièrement leur état

Ne pas le laisser chat jouer avec une ficelle ou un fil sans surveillance

En cas de suspicion d'ingestion d'un objet, ne pas attendre l’apparition de symptômes ; contacter rapidement un vétérinaire. Ne pas tenter de le faire vomir sans l’avis d’un vétérinaire.