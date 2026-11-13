  1. Woopets
  2. Chat
  3. Actualités
  4. Emotion
  5. Une famille emmène son chaton de 7 semaines aux urgences quand ses pattes avant cessent de répondre (vidéo)

Une famille emmène son chaton de 7 semaines aux urgences quand ses pattes avant cessent de répondre (vidéo)


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Emotion
Ajouter Woopets à vos sources préférées
Lire dans l'app
Lien copié ✓

Après avoir perdu l'usage de ses pattes avant à l'âge de 5 semaines et 2 jours, sans qu'aucun examen n'ait permis d'en comprendre la raison, Pita, un chaton Maine Coon roux de 7 semaines élevé à Lehi (Utah), a trouvé une autre manière de s'amuser. Son élevage l'a filmé et a partagé la scène sur TikTok.

Illustration : "Une famille emmène son chaton de 7 semaines aux urgences quand ses pattes avant cessent de répondre (vidéo)"
© @greekgardenmainecoons / TikTok

À Lehi, dans l'Utah (Etats-Unis), la famille qui tient Greek Garden Maine Coons élève des chats de race Maine Coon. 2 chatons de la même maison, Thalla et Auxo, avaient déjà fait parler d'eux pour leur réaction devant l'électricité statique qui agissait sur leur pelage. Cette fois, c'est Pita, un chaton roux, qui s'est fait remarquer sur TikTok, et sa vidéo a été relayée par Parade Pets.

Aucun signe annonciateur

Tout a basculé alors que le chaton était âgé de 5 semaines et 2 jours. La veille encore, il marchait et courait tout à fait normalement. L'élevage décrit une paralysie des membres antérieurs installée du jour au lendemain, alors que rien n'avait annoncé pareille dégradation en si peu de temps.

Ses propriétaires l'ont conduit aux urgences vétérinaires, où il a été examiné et radiographié. Ces contrôles n'ont rien fait apparaître, et personne n'a pu dire d'où venait cette paralysie des pattes avant.

Pita couché sur le dos dans un panier jaune, les pattes levées
© @greekgardenmainecoons / TikTok

Depuis cet épisode, ses humains ne le quittent plus, veillant sur lui 24 heures sur 24. Ils lui donnent à manger à la main et l'aident pour ses besoins ; le chaton suit par ailleurs des séances de physiothérapie.

Des progrès ont été constatés. Le petit roux parvient désormais à s'asseoir sans aide et ronronne de nouveau. Sa famille garde l'espoir qu'il puisse, un jour, se servir à nouveau de ses 2 pattes avant.

Sur le dos, un jeu bien à lui

En attendant, Pita s'est adapté jusque dans sa façon de jouer, comme le montre une séquence que le compte TikTok @greekgardenmainecoons a mise en ligne le 16 avril 2026. Le jeune Maine Coon y pratique une activité qu'il a développée lui-même, depuis son panier.

Allongé sur le dos, il dresse ses pattes arrière, les agite, puis cherche à les saisir avec la gueule pour les lécher.

Voici la vidéo le montrant à l'œuvre : 

Sa famille a baptisé ce rituel le « toesies game », autrement dit le « jeu des petits orteils ».

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Depuis toujours, les chiens occupent une place particulière dans la vie de Kheireddine. Il a notamment grandi avec Ulysse, un Boxer, et partagé 12 années de complicité avec Kalash, une croisée Berger Allemand. Son amour pour les animaux est toujours aussi vif. Après une première orientation vers les métiers d'art, avec une formation en céramique, il a finalement trouvé sa voie dans la rédaction web, qu'il exerce depuis 18 ans. Sur Woopets, il prend un plaisir particulier à raconter les histoires touchantes qui illustrent les liens extraordinaires entre les animaux et les humains, et ces destins où ils se sauvent mutuellement.

Aucun commentaire

  • Soyez le premier à commenter cet article !
  • Image de profil

Articles en relation

Actualités

Quelle race de chien me correspond ?

Quelle race de chien
me correspond ?

Je fais le test !

Newsletter

Ne ratez rien de l'actualité de Woopets
Illustration : « En un mois, elles sont devenues des stars » : 2 chattes adoptées au cimetière de la Seyne-sur-Mer (83) sont gâtées par les habitués Emotion

« En un mois, elles sont devenues des stars » : 2 chattes adoptées au cimetière de la Seyne-sur-Mer (83) sont gâtées par les habitués

Une mère et sa fille sorties de refuge ont rejoint le cimetière de La Seyne-sur-Mer dans le cadre d'une convention...

12/11/26 | Par L. Beaurin