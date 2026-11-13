Une famille emmène son chaton de 7 semaines aux urgences quand ses pattes avant cessent de répondre (vidéo)

Après avoir perdu l'usage de ses pattes avant à l'âge de 5 semaines et 2 jours, sans qu'aucun examen n'ait permis d'en comprendre la raison, Pita, un chaton Maine Coon roux de 7 semaines élevé à Lehi (Utah), a trouvé une autre manière de s'amuser. Son élevage l'a filmé et a partagé la scène sur TikTok.

À Lehi, dans l'Utah (Etats-Unis), la famille qui tient Greek Garden Maine Coons élève des chats de race Maine Coon. 2 chatons de la même maison, Thalla et Auxo, avaient déjà fait parler d'eux pour leur réaction devant l'électricité statique qui agissait sur leur pelage. Cette fois, c'est Pita, un chaton roux, qui s'est fait remarquer sur TikTok, et sa vidéo a été relayée par Parade Pets.

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Tout a basculé alors que le chaton était âgé de 5 semaines et 2 jours. La veille encore, il marchait et courait tout à fait normalement. L'élevage décrit une paralysie des membres antérieurs installée du jour au lendemain, alors que rien n'avait annoncé pareille dégradation en si peu de temps.

Ses propriétaires l'ont conduit aux urgences vétérinaires, où il a été examiné et radiographié. Ces contrôles n'ont rien fait apparaître, et personne n'a pu dire d'où venait cette paralysie des pattes avant.

© @greekgardenmainecoons / TikTok

Depuis cet épisode, ses humains ne le quittent plus, veillant sur lui 24 heures sur 24. Ils lui donnent à manger à la main et l'aident pour ses besoins ; le chaton suit par ailleurs des séances de physiothérapie.

Des progrès ont été constatés. Le petit roux parvient désormais à s'asseoir sans aide et ronronne de nouveau. Sa famille garde l'espoir qu'il puisse, un jour, se servir à nouveau de ses 2 pattes avant.

Sur le dos, un jeu bien à lui

En attendant, Pita s'est adapté jusque dans sa façon de jouer, comme le montre une séquence que le compte TikTok @greekgardenmainecoons a mise en ligne le 16 avril 2026. Le jeune Maine Coon y pratique une activité qu'il a développée lui-même, depuis son panier.

Allongé sur le dos, il dresse ses pattes arrière, les agite, puis cherche à les saisir avec la gueule pour les lécher.

Voici la vidéo le montrant à l'œuvre :

Sa famille a baptisé ce rituel le « toesies game », autrement dit le « jeu des petits orteils ».