Tombé dans un seau de colle industrielle, ce chaton a été dégagé en 7 heures grâce à de l'huile de colza

Au Texas, un chaton errant a été retrouvé le corps entièrement pris dans de la colle industrielle, ce qui le privait de toute possibilité de s'alimenter, de s'abreuver ou de se nettoyer. Sans oublier la douleur et l'inconfort que cela devait lui faire subir. Les bénévoles de la Humane Society of North Texas, qui l'ont recueilli récemment, ont eu besoin de 7 longues heures de travail et d'huile de colza pour le dégager, avant qu'il soit confié à une famille d'accueil.

Le malchanceux minet que l'on appelle désormais Elmer avait basculé dans un seau de colle industrielle, et la substance l'enveloppait entièrement, comme l'a raconté The Dodo. Prisonnier de ce produit, le petit félin n'était plus en mesure de se nourrir, pas plus que de s'hydrater ou de faire sa toilette. Un passant l'a repéré à temps et a prévenu les secours. On ignore comment le chaton s'était retrouvé là.

© Humane Society of North Texas

À son arrivée à la Humane Society of North Texas, basée à Fort Worth au Texas (États-Unis), le rescapé souffrait d'une déshydratation sévère et tenait à peine sur ses pattes. Sur les photos, son pelage apparaît englué d'une matière blanche, tandis qu'une main gantée de turquoise le tient.

Pour lui retirer la colle du poil et de la peau, l'équipe du refuge a misé sur l'huile de colza. Ces soins se sont étalés sur 7 heures.

© Humane Society of North Texas

Un pelage gris tigré enfin visible

Débarrassé de la substance, Elmer a enfin montré sa robe tigrée grise, son poitrail blanc et un poil redevenu duveteux.

« Des histoires comme celle d’Elmer illustrent ce qui est possible chaque jour à la Humane Society of North Texas, où l’urgence, l’expertise et la compassion transforment les situations de crise en espoir », a fait savoir le refuge texan dans une publication sur sa page Facebook.

© Humane Society of North Texas

Le chaton vit à présent dans un foyer d'accueil, où il poursuit sa convalescence et reprend des forces. Décrit comme affectueux, il recherche systématiquement le contact humain. Le courageux Elmer sera proposé à l'adoption dès qu'il sera prêt.