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Tombé dans un seau de colle industrielle, ce chaton a été dégagé en 7 heures grâce à de l'huile de colza


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Sauvetages
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Au Texas, un chaton errant a été retrouvé le corps entièrement pris dans de la colle industrielle, ce qui le privait de toute possibilité de s'alimenter, de s'abreuver ou de se nettoyer. Sans oublier la douleur et l'inconfort que cela devait lui faire subir. Les bénévoles de la Humane Society of North Texas, qui l'ont recueilli récemment, ont eu besoin de 7 longues heures de travail et d'huile de colza pour le dégager, avant qu'il soit confié à une famille d'accueil.

Illustration : "Tombé dans un seau de colle industrielle, ce chaton a été dégagé en 7 heures grâce à de l'huile de colza"
© Humane Society of North Texas

Le malchanceux minet que l'on appelle désormais Elmer avait basculé dans un seau de colle industrielle, et la substance l'enveloppait entièrement, comme l'a raconté The Dodo. Prisonnier de ce produit, le petit félin n'était plus en mesure de se nourrir, pas plus que de s'hydrater ou de faire sa toilette. Un passant l'a repéré à temps et a prévenu les secours. On ignore comment le chaton s'était retrouvé là.

Le chaton englué de colle blanche, tenu par une main gantée devant un évier
© Humane Society of North Texas

À son arrivée à la Humane Society of North Texas, basée à Fort Worth au Texas (États-Unis), le rescapé souffrait d'une déshydratation sévère et tenait à peine sur ses pattes. Sur les photos, son pelage apparaît englué d'une matière blanche, tandis qu'une main gantée de turquoise le tient.

Pour lui retirer la colle du poil et de la peau, l'équipe du refuge a misé sur l'huile de colza. Ces soins se sont étalés sur 7 heures.

Le chaton, les yeux fermés, nettoyé au-dessus d'une bassine par plusieurs mains
© Humane Society of North Texas

Un pelage gris tigré enfin visible

Débarrassé de la substance, Elmer a enfin montré sa robe tigrée grise, son poitrail blanc et un poil redevenu duveteux.

« Des histoires comme celle d’Elmer illustrent ce qui est possible chaque jour à la Humane Society of North Texas, où l’urgence, l’expertise et la compassion transforment les situations de crise en espoir », a fait savoir le refuge texan dans une publication sur sa page Facebook.

Le chaton gris tigré, propre, debout sur une moquette devant une cage
© Humane Society of North Texas

Le chaton vit à présent dans un foyer d'accueil, où il poursuit sa convalescence et reprend des forces. Décrit comme affectueux, il recherche systématiquement le contact humain. Le courageux Elmer sera proposé à l'adoption dès qu'il sera prêt.

Elmer, propre et duveteux, tenu par une main gantée de bleu devant des photos encadrées
© Humane Society of North Texas
Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Depuis toujours, les chiens occupent une place particulière dans la vie de Kheireddine. Il a notamment grandi avec Ulysse, un Boxer, et partagé 12 années de complicité avec Kalash, une croisée Berger Allemand. Son amour pour les animaux est toujours aussi vif. Après une première orientation vers les métiers d'art, avec une formation en céramique, il a finalement trouvé sa voie dans la rédaction web, qu'il exerce depuis 18 ans. Sur Woopets, il prend un plaisir particulier à raconter les histoires touchantes qui illustrent les liens extraordinaires entre les animaux et les humains, et ces destins où ils se sauvent mutuellement.

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