« Laisser les fragments en place » : cette chienne blessée par balle nécessite des soins quotidiens

Pendant environ une semaine, Gracie, une chienne errante blessée à la tête, a erré dans un parc de Waterbury, dans le Connecticut (États-Unis), avant d'être capturée grâce aux pièges posés par des bénévoles et le service de contrôle animalier. Prise en charge par des vétérinaires, elle se remet aujourd'hui à l'Animal Rescue Foundation de Terryville, où un suivi continu l'attend.

Son histoire, relayée par Ctinsider d'après une publication Facebook de l'association Waterbury Woof Pack, a commencé dans ce parc de Waterbury, où la chienne vivait en cavale. Sa plaie à la tête, elle l'avait contractée pendant son errance dans la rue. Le réseau de bénévoles CT Dog Gone Recovery Volunteer Network et le service de contrôle animalier de Waterbury ont alors installé des pièges dans le parc pour la capturer.

Une fois récupérée, la chienne a été conduite au VCA Shoreline Veterinary Referral and Emergency Center, à Shelton. Les radiographies y ont confirmé la nature de cette blessure : Gracie avait été touchée par un tir de pistolet à haute vélocité, a indiqué Waterbury Woof Pack.

« La balle s'est fragmentée à l'impact, laissant plusieurs morceaux logés dans son visage. Malheureusement, retirer ces fragments nécessiterait d'enlever une partie importante de ses tissus sinusaux. »

© Animal Rescue Foundation / Facebook

« Après avoir évalué ses blessures, ses médecins ont déterminé que la meilleure option pour le moment est de laisser les fragments en place », a poursuivi l'association sur sa page. Cette décision engage la rescapée dans un parcours de soins au long cours, puisque la plaie, qui ne peut pas être entièrement refermée, réclamera un traitement vétérinaire continu, plusieurs rendez-vous de contrôle et un nettoyage quotidien rigoureux.

« Laisser les fragments en place »

Compte tenu de l'étendue de ses lésions, Gracie a été transférée à l'Animal Rescue Foundation, installée à Terryville, un quartier de Plymouth, où elle poursuit aujourd'hui sa convalescence.

© Animal Rescue Foundation / Facebook

Pour financer ces soins, Nicole Frenza, présidente et cofondatrice de Waterbury Woof Pack, a ouvert une cagnotte sur GoFundMe. L'appel doit couvrir le traitement de la plaie ainsi que les éventuels soins supplémentaires dont l'animal pourrait avoir besoin au cours de son rétablissement.

Le jeudi matin, l'objectif fixé à 3 500 dollars (3 130 euros environ) était déjà dépassé : 137 dons avaient permis de réunir 7 895 dollars (7 000 euros environ).

Reste une question sans réponse : qui a tiré sur Gracie, et dans quelles circonstances ? Sur Facebook, l'Animal Rescue Foundation a invité toute personne détenant des informations sur ses blessures ou sur les faits à se rapprocher de la police de Waterbury.